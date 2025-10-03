SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Ea Marche noir Beta
Allane Dimitri Inamo

Ea Marche noir Beta

Allane Dimitri Inamo
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
16 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 17%
RoboForex-Pro-4
1:20
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
80
Gewinntrades:
71 (88.75%)
Verlusttrades:
9 (11.25%)
Bester Trade:
59.76 USD
Schlechtester Trade:
-132.32 USD
Bruttoprofit:
315.24 USD (9 942 pips)
Bruttoverlust:
-180.49 USD (5 385 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (112.08 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
112.08 USD (22)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
1.12%
Max deposit load:
95.41%
Letzter Trade:
26 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
11 Minuten
Erholungsfaktor:
1.02
Long-Positionen:
69 (86.25%)
Short-Positionen:
11 (13.75%)
Profit-Faktor:
1.75
Mathematische Gewinnerwartung:
1.68 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.44 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-20.05 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-17.36 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-132.32 USD (1)
Wachstum pro Monat :
-7.66%
Jahresprognose:
-92.89%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
132.32 USD (9.12%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.25% (33.85 USD)
Kapital:
6.10% (124.24 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 80
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 135
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 4.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +59.76 USD
Schlechtester Trade: -132 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 22
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +112.08 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -17.36 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

RoboForex-Pro-4
2.40 × 1290
RoboForex-Pro-5
2.63 × 1898
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
3.22 × 211
RoboForex-Pro-6
3.32 × 867
RoboForex-Pro-3
5.70 × 70
ForexClubBY-MT4 Real Server
5.91 × 420
Axi-US03-Live
10.24 × 793
EA Marché Noir Beta is a trading robot specialized in scalping on Forex and gold. Based on reliable technical signals and strict risk management, it prioritizes the quality of opportunities to generate consistent and stable gains while protecting investors’ capital.
Keine Bewertungen
2025.12.09 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 16:21
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.71% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.11.02 12:26
No swaps are charged on the signal account
2025.11.02 10:38
No swaps are charged
2025.11.02 10:38
No swaps are charged
2025.10.29 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.10.29 03:46
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.27 07:13
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 00:09
No swaps are charged
2025.10.27 00:09
No swaps are charged
2025.10.26 10:32
No swaps are charged on the signal account
2025.10.03 09:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
