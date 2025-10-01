- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
87
盈利交易:
65 (74.71%)
亏损交易:
22 (25.29%)
最好交易:
20.40 USD
最差交易:
-11.55 USD
毛利:
117.50 USD (6 196 pips)
毛利亏损:
-60.85 USD (3 511 pips)
最大连续赢利:
9 (8.67 USD)
最大连续盈利:
27.06 USD (6)
夏普比率:
0.20
交易活动:
67.98%
最大入金加载:
7.73%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
19 小时
采收率:
3.06
长期交易:
47 (54.02%)
短期交易:
40 (45.98%)
利润因子:
1.93
预期回报:
0.65 USD
平均利润:
1.81 USD
平均损失:
-2.77 USD
最大连续失误:
2 (-18.49 USD)
最大连续亏损:
-18.49 USD (2)
每月增长:
0.49%
算法交易:
92%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
18.49 USD (1.78%)
相对跌幅:
结余:
1.78% (18.49 USD)
净值:
8.92% (90.81 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|45
|AUDNZD
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|34
|AUDNZD
|23
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|1.3K
|AUDNZD
|1.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +20.40 USD
最差交易: -12 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +8.67 USD
最大连续亏损: -18.49 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Min. deposit: 1000$
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
6%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
9
92%
87
74%
68%
1.93
0.65
USD
USD
9%
1:500