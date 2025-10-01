- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
8 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (20.00%)
En iyi işlem:
1.90 USD
En kötü işlem:
-1.06 USD
Brüt kâr:
8.39 USD (796 pips)
Brüt zarar:
-1.50 USD (181 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (3.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3.29 USD (4)
Sharpe oranı:
0.83
Alım-satım etkinliği:
49.65%
Maks. mevduat yükü:
0.87%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
6.50
Alış işlemleri:
9 (90.00%)
Satış işlemleri:
1 (10.00%)
Kâr faktörü:
5.59
Beklenen getiri:
0.69 USD
Ortalama kâr:
1.05 USD
Ortalama zarar:
-0.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.06 USD (1)
Aylık büyüme:
0.69%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1.06 USD (0.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.11% (1.06 USD)
Varlığa göre:
0.47% (4.69 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|5
|AUDNZD
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|3
|AUDNZD
|4
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|135
|AUDNZD
|480
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.90 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +3.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.06 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Min. deposit: 1000$
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
2
100%
10
80%
50%
5.59
0.69
USD
USD
0%
1:500