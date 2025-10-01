- Incremento
Total de Trades:
87
Transacciones Rentables:
65 (74.71%)
Transacciones Irrentables:
22 (25.29%)
Mejor transacción:
20.40 USD
Peor transacción:
-11.55 USD
Beneficio Bruto:
117.50 USD (6 196 pips)
Pérdidas Brutas:
-60.85 USD (3 511 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (8.67 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
27.06 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
68.98%
Carga máxima del depósito:
7.73%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
19 horas
Factor de Recuperación:
3.06
Transacciones Largas:
47 (54.02%)
Transacciones Cortas:
40 (45.98%)
Factor de Beneficio:
1.93
Beneficio Esperado:
0.65 USD
Beneficio medio:
1.81 USD
Pérdidas medias:
-2.77 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-18.49 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-18.49 USD (2)
Crecimiento al mes:
0.49%
Trading algorítmico:
92%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
18.49 USD (1.78%)
Reducción relativa:
De balance:
1.78% (18.49 USD)
De fondos:
8.92% (90.81 USD)
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|45
|AUDNZD
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|34
|AUDNZD
|23
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|1.3K
|AUDNZD
|1.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Mejor transacción: +20.40 USD
Peor transacción: -12 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +8.67 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -18.49 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.33 × 191
|
VantageTradingLtd-Live
|0.34 × 259
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.53 × 15
|
VantageInternational-Live
|0.55 × 74
|
VantageInternational-Live 3
|0.70 × 349
|
Forex.com-Live 536
|1.00 × 10
|
JunoMarkets-Server
|1.00 × 1
Min. deposit: 1000$
No hay comentarios
