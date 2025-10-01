El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantagePrimeLimited-Live 0.33 × 191 VantageTradingLtd-Live 0.34 × 259 ICMarketsSC-MT5-4 0.53 × 15 VantageInternational-Live 0.55 × 74 VantageInternational-Live 3 0.70 × 349 Forex.com-Live 536 1.00 × 10 JunoMarkets-Server 1.00 × 1 Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada para ver la estadística detallada