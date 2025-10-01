- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
87
Gewinntrades:
65 (74.71%)
Verlusttrades:
22 (25.29%)
Bester Trade:
20.40 USD
Schlechtester Trade:
-11.55 USD
Bruttoprofit:
117.50 USD (6 196 pips)
Bruttoverlust:
-60.85 USD (3 511 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (8.67 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
27.06 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
68.98%
Max deposit load:
7.73%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
19 Stunden
Erholungsfaktor:
3.06
Long-Positionen:
47 (54.02%)
Short-Positionen:
40 (45.98%)
Profit-Faktor:
1.93
Mathematische Gewinnerwartung:
0.65 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.81 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.77 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-18.49 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-18.49 USD (2)
Wachstum pro Monat :
0.49%
Algo-Trading:
92%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
18.49 USD (1.78%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.78% (18.49 USD)
Kapital:
8.92% (90.81 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|45
|AUDNZD
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|34
|AUDNZD
|23
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|1.3K
|AUDNZD
|1.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +20.40 USD
Schlechtester Trade: -12 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +8.67 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -18.49 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.33 × 191
|
VantageTradingLtd-Live
|0.34 × 259
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.53 × 15
|
VantageInternational-Live
|0.55 × 74
|
VantageInternational-Live 3
|0.70 × 349
|
Forex.com-Live 536
|1.00 × 10
|
JunoMarkets-Server
|1.00 × 1
Min. deposit: 1000$
Keine Bewertungen
