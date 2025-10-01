- Прирост
Всего трейдов:
87
Прибыльных трейдов:
65 (74.71%)
Убыточных трейдов:
22 (25.29%)
Лучший трейд:
20.40 USD
Худший трейд:
-11.55 USD
Общая прибыль:
117.50 USD (6 196 pips)
Общий убыток:
-60.85 USD (3 511 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (8.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
27.06 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
67.98%
Макс. загрузка депозита:
7.73%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
3.06
Длинных трейдов:
47 (54.02%)
Коротких трейдов:
40 (45.98%)
Профит фактор:
1.93
Мат. ожидание:
0.65 USD
Средняя прибыль:
1.81 USD
Средний убыток:
-2.77 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-18.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-18.49 USD (2)
Прирост в месяц:
0.49%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
18.49 USD (1.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.78% (18.49 USD)
По эквити:
8.92% (90.81 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|45
|AUDNZD
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|34
|AUDNZD
|23
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|1.3K
|AUDNZD
|1.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Лучший трейд: +20.40 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +8.67 USD
Макс. убыток в серии: -18.49 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.33 × 191
|
VantageTradingLtd-Live
|0.34 × 259
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.53 × 15
|
VantageInternational-Live
|0.55 × 74
|
Forex.com-Live 536
|0.70 × 10
|
VantageInternational-Live 3
|0.70 × 349
|
JunoMarkets-Server
|1.00 × 1
Min. deposit: 1000$
Нет отзывов
30 USD в месяц
6%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
9
92%
87
74%
68%
1.93
0.65
USD
USD
9%
1:500