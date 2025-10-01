- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
8 (80.00%)
Loss Trade:
2 (20.00%)
Best Trade:
1.90 USD
Worst Trade:
-1.06 USD
Profitto lordo:
8.39 USD (796 pips)
Perdita lorda:
-1.50 USD (181 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (3.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.29 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.83
Attività di trading:
49.65%
Massimo carico di deposito:
0.87%
Ultimo trade:
23 minuti fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
6.50
Long Trade:
9 (90.00%)
Short Trade:
1 (10.00%)
Fattore di profitto:
5.59
Profitto previsto:
0.69 USD
Profitto medio:
1.05 USD
Perdita media:
-0.75 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.06 USD (1)
Crescita mensile:
0.69%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.06 USD (0.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.11% (1.06 USD)
Per equità:
0.47% (4.69 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|5
|AUDNZD
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|3
|AUDNZD
|4
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|135
|AUDNZD
|480
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.90 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +3.29 USD
Massima perdita consecutiva: -1.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageTradingLtd-Live
|0.32 × 77
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.33 × 191
|
VantageInternational-Live
|0.55 × 74
|
VantageInternational-Live 3
|0.70 × 349
|
JunoMarkets-Server
|1.00 × 1
Min. deposit: 1000$
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
1%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
2
100%
10
80%
50%
5.59
0.69
USD
USD
0%
1:500