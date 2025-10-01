SegnaliSezioni
Michal Rusek

Eurorius

Michal Rusek
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
8 (80.00%)
Loss Trade:
2 (20.00%)
Best Trade:
1.90 USD
Worst Trade:
-1.06 USD
Profitto lordo:
8.39 USD (796 pips)
Perdita lorda:
-1.50 USD (181 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (3.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.29 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.83
Attività di trading:
49.65%
Massimo carico di deposito:
0.87%
Ultimo trade:
23 minuti fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
6.50
Long Trade:
9 (90.00%)
Short Trade:
1 (10.00%)
Fattore di profitto:
5.59
Profitto previsto:
0.69 USD
Profitto medio:
1.05 USD
Perdita media:
-0.75 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.06 USD (1)
Crescita mensile:
0.69%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.06 USD (0.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.11% (1.06 USD)
Per equità:
0.47% (4.69 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 5
AUDNZD 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 3
AUDNZD 4
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 135
AUDNZD 480
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.90 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +3.29 USD
Massima perdita consecutiva: -1.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageTradingLtd-Live
0.32 × 77
VantagePrimeLimited-Live
0.33 × 191
VantageInternational-Live
0.55 × 74
VantageInternational-Live 3
0.70 × 349
JunoMarkets-Server
1.00 × 1
Min. deposit: 1000$
Non ci sono recensioni
2025.10.08 13:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 12:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 18:19
Share of trading days is too low
2025.10.01 18:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.01 17:19
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 17:19
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 17:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.01 17:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.01 17:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
