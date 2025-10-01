- 자본
- 축소
트레이드:
94
이익 거래:
70 (74.46%)
손실 거래:
24 (25.53%)
최고의 거래:
20.40 USD
최악의 거래:
-11.55 USD
총 수익:
141.18 USD (7 419 pips)
총 손실:
-72.10 USD (4 805 pips)
연속 최대 이익:
9 (8.67 USD)
연속 최대 이익:
27.06 USD (6)
샤프 비율:
0.21
거래 활동:
67.44%
최대 입금량:
7.73%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
3.74
롱(주식매수):
48 (51.06%)
숏(주식차입매도):
46 (48.94%)
수익 요인:
1.96
기대수익:
0.73 USD
평균 이익:
2.02 USD
평균 손실:
-3.00 USD
연속 최대 손실:
2 (-18.49 USD)
연속 최대 손실:
-18.49 USD (2)
월별 성장률:
1.37%
연간 예측:
16.60%
Algo 트레이딩:
91%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
18.49 USD (1.78%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.78% (18.49 USD)
자본금별:
8.92% (90.81 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|52
|AUDNZD
|42
|
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|46
|AUDNZD
|23
|
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|1.2K
|AUDNZD
|1.4K
|
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +20.40 USD
최악의 거래: -12 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +8.67 USD
연속 최대 손실: -18.49 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Min. deposit: 1000$
