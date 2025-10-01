- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
87
利益トレード:
65 (74.71%)
損失トレード:
22 (25.29%)
ベストトレード:
20.40 USD
最悪のトレード:
-11.55 USD
総利益:
117.50 USD (6 196 pips)
総損失:
-60.85 USD (3 511 pips)
最大連続の勝ち:
9 (8.67 USD)
最大連続利益:
27.06 USD (6)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
68.98%
最大入金額:
7.73%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
3.06
長いトレード:
47 (54.02%)
短いトレード:
40 (45.98%)
プロフィットファクター:
1.93
期待されたペイオフ:
0.65 USD
平均利益:
1.81 USD
平均損失:
-2.77 USD
最大連続の負け:
2 (-18.49 USD)
最大連続損失:
-18.49 USD (2)
月間成長:
0.49%
アルゴリズム取引:
92%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
18.49 USD (1.78%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.78% (18.49 USD)
エクイティによる:
8.92% (90.81 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|45
|AUDNZD
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|34
|AUDNZD
|23
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|1.3K
|AUDNZD
|1.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +20.40 USD
最悪のトレード: -12 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +8.67 USD
最大連続損失: -18.49 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.33 × 191
|
VantageTradingLtd-Live
|0.34 × 259
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.53 × 15
|
VantageInternational-Live
|0.55 × 74
|
VantageInternational-Live 3
|0.70 × 349
|
Forex.com-Live 536
|1.00 × 10
|
JunoMarkets-Server
|1.00 × 1
Min. deposit: 1000$
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
6%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
9
92%
87
74%
69%
1.93
0.65
USD
USD
9%
1:500