いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VantagePrimeLimited-Live 0.33 × 191 VantageTradingLtd-Live 0.34 × 259 ICMarketsSC-MT5-4 0.53 × 15 VantageInternational-Live 0.55 × 74 VantageInternational-Live 3 0.70 × 349 Forex.com-Live 536 1.00 × 10 JunoMarkets-Server 1.00 × 1 ログインしてください または 登録 リアルタイムでトレードを見るためにはまたは