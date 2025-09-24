- 成长
交易:
779
盈利交易:
614 (78.81%)
亏损交易:
165 (21.18%)
最好交易:
617.86 USD
最差交易:
-983.10 USD
毛利:
12 025.39 USD (3 252 473 pips)
毛利亏损:
-12 643.54 USD (3 453 288 pips)
最大连续赢利:
49 (426.67 USD)
最大连续盈利:
884.68 USD (13)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
44.75%
最大入金加载:
57.21%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
139
平均持有时间:
5 小时
采收率:
-0.12
长期交易:
487 (62.52%)
短期交易:
292 (37.48%)
利润因子:
0.95
预期回报:
-0.79 USD
平均利润:
19.59 USD
平均损失:
-76.63 USD
最大连续失误:
14 (-2 738.53 USD)
最大连续亏损:
-2 738.53 USD (14)
每月增长:
-39.51%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
78%
结余跌幅:
绝对:
974.68 USD
最大值:
5 001.84 USD (42.40%)
相对跌幅:
结余:
58.85% (5 001.84 USD)
净值:
50.92% (4 096.94 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|758
|XAGUSD
|17
|ETHUSD
|3
|BTCUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-464
|XAGUSD
|-157
|ETHUSD
|2
|BTCUSD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-207K
|XAGUSD
|-3.1K
|ETHUSD
|2.6K
|BTCUSD
|6.6K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +617.86 USD
最差交易: -983 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +426.67 USD
最大连续亏损: -2 738.53 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real9 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 17
|
TitanFX-03
|0.00 × 18
|
Taurex-Live1
|0.00 × 3
|
EagleFX-Live
|0.00 × 4
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real20
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 3
|
LiteFinanceVC-Live-09
|0.00 × 6
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.00 × 2
|
MEXGlobalFinancial-Real-3
|0.00 × 1
|
IronFX-Real11
|0.00 × 3
|
ThinkMarkets-Live
|0.00 × 13
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 20
|
DBGMarkets-Live2
|0.00 × 4
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 7
|
FBS-Real-10
|0.00 × 5
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.00 × 1
|
IFCMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
