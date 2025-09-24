SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Gold Signal V2
Meng Jie Yang

Gold Signal V2

Meng Jie Yang
0 comentarios
13 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -26%
Exness-Real9
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
779
Transacciones Rentables:
614 (78.81%)
Transacciones Irrentables:
165 (21.18%)
Mejor transacción:
617.86 USD
Peor transacción:
-983.10 USD
Beneficio Bruto:
12 025.39 USD (3 252 473 pips)
Pérdidas Brutas:
-12 643.54 USD (3 453 288 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
49 (426.67 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
884.68 USD (13)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
44.75%
Carga máxima del depósito:
57.21%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
139
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
-0.12
Transacciones Largas:
487 (62.52%)
Transacciones Cortas:
292 (37.48%)
Factor de Beneficio:
0.95
Beneficio Esperado:
-0.79 USD
Beneficio medio:
19.59 USD
Pérdidas medias:
-76.63 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-2 738.53 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 738.53 USD (14)
Crecimiento al mes:
-39.51%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
78%
Reducción de balance:
Absoluto:
974.68 USD
Máxima:
5 001.84 USD (42.40%)
Reducción relativa:
De balance:
58.85% (5 001.84 USD)
De fondos:
50.92% (4 096.94 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 758
XAGUSD 17
ETHUSD 3
BTCUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -464
XAGUSD -157
ETHUSD 2
BTCUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -207K
XAGUSD -3.1K
ETHUSD 2.6K
BTCUSD 6.6K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +617.86 USD
Peor transacción: -983 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +426.67 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 738.53 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real9" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

RoboForex-Pro-2
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 8
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.00 × 17
TitanFX-03
0.00 × 18
Taurex-Live1
0.00 × 3
EagleFX-Live
0.00 × 4
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real20
0.00 × 7
VantageInternational-Live 3
0.00 × 3
LiteFinanceVC-Live-09
0.00 × 6
EquitiBrokerageSC-Live
0.00 × 2
MEXGlobalFinancial-Real-3
0.00 × 1
IronFX-Real11
0.00 × 3
ThinkMarkets-Live
0.00 × 13
FXCM-USDReal08
0.00 × 1
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 20
DBGMarkets-Live2
0.00 × 4
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 7
FBS-Real-10
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live2
0.00 × 1
IFCMarkets-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 1
otros 65...
No hay comentarios
2025.12.23 04:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 03:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 02:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 01:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 16:05
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 17:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.27 17:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 16:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 08:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 14:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 11:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.01 07:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.01 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 21:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 00:40
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.30 14:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.28 06:42
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.09.25 12:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 11:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 00:17
Share of trading days is too low
