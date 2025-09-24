- Incremento
Total de Trades:
779
Transacciones Rentables:
614 (78.81%)
Transacciones Irrentables:
165 (21.18%)
Mejor transacción:
617.86 USD
Peor transacción:
-983.10 USD
Beneficio Bruto:
12 025.39 USD (3 252 473 pips)
Pérdidas Brutas:
-12 643.54 USD (3 453 288 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
49 (426.67 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
884.68 USD (13)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
44.75%
Carga máxima del depósito:
57.21%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
139
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
-0.12
Transacciones Largas:
487 (62.52%)
Transacciones Cortas:
292 (37.48%)
Factor de Beneficio:
0.95
Beneficio Esperado:
-0.79 USD
Beneficio medio:
19.59 USD
Pérdidas medias:
-76.63 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-2 738.53 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 738.53 USD (14)
Crecimiento al mes:
-39.51%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
78%
Reducción de balance:
Absoluto:
974.68 USD
Máxima:
5 001.84 USD (42.40%)
Reducción relativa:
De balance:
58.85% (5 001.84 USD)
De fondos:
50.92% (4 096.94 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|758
|XAGUSD
|17
|ETHUSD
|3
|BTCUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-464
|XAGUSD
|-157
|ETHUSD
|2
|BTCUSD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-207K
|XAGUSD
|-3.1K
|ETHUSD
|2.6K
|BTCUSD
|6.6K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
Mejor transacción: +617.86 USD
Peor transacción: -983 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +426.67 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 738.53 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real9" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 17
|
TitanFX-03
|0.00 × 18
|
Taurex-Live1
|0.00 × 3
|
EagleFX-Live
|0.00 × 4
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real20
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 3
|
LiteFinanceVC-Live-09
|0.00 × 6
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.00 × 2
|
MEXGlobalFinancial-Real-3
|0.00 × 1
|
IronFX-Real11
|0.00 × 3
|
ThinkMarkets-Live
|0.00 × 13
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 20
|
DBGMarkets-Live2
|0.00 × 4
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 7
|
FBS-Real-10
|0.00 × 5
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.00 × 1
|
IFCMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
