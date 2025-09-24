- 자본
- 축소
트레이드:
835
이익 거래:
662 (79.28%)
손실 거래:
173 (20.72%)
최고의 거래:
617.86 USD
최악의 거래:
-983.10 USD
총 수익:
12 690.67 USD (3 543 066 pips)
총 손실:
-12 881.00 USD (3 607 027 pips)
연속 최대 이익:
49 (426.67 USD)
연속 최대 이익:
884.68 USD (13)
샤프 비율:
0.00
거래 활동:
41.93%
최대 입금량:
57.21%
최근 거래:
4 일 전
주별 거래 수:
62
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
-0.04
롱(주식매수):
535 (64.07%)
숏(주식차입매도):
300 (35.93%)
수익 요인:
0.99
기대수익:
-0.23 USD
평균 이익:
19.17 USD
평균 손실:
-74.46 USD
연속 최대 손실:
14 (-2 738.53 USD)
연속 최대 손실:
-2 738.53 USD (14)
월별 성장률:
-39.01%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
79%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
974.68 USD
최대한의:
5 001.84 USD (42.40%)
상대적 삭감:
잔고별:
58.85% (5 001.84 USD)
자본금별:
50.92% (4 096.94 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|814
|XAGUSD
|17
|ETHUSD
|3
|BTCUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-36
|XAGUSD
|-157
|ETHUSD
|2
|BTCUSD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-70K
|XAGUSD
|-3.1K
|ETHUSD
|2.6K
|BTCUSD
|6.6K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +617.86 USD
최악의 거래: -983 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +426.67 USD
연속 최대 손실: -2 738.53 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real9"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 17
|
TitanFX-03
|0.00 × 18
|
Taurex-Live1
|0.00 × 3
|
EagleFX-Live
|0.00 × 4
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real20
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 3
|
LiteFinanceVC-Live-09
|0.00 × 6
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.00 × 2
|
MEXGlobalFinancial-Real-3
|0.00 × 1
|
IronFX-Real11
|0.00 × 3
|
ThinkMarkets-Live
|0.00 × 13
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 20
|
DBGMarkets-Live2
|0.00 × 4
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 7
|
FBS-Real-10
|0.00 × 5
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.00 × 1
|
IFCMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-17%
0
0
USD
USD
7.8K
USD
USD
15
79%
835
79%
42%
0.98
-0.23
USD
USD
59%
1:500