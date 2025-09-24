리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real9"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

RoboForex-Pro-2 0.00 × 1 OctaFX-Real8 0.00 × 8 ICMarkets-Live22 0.00 × 1 VantageInternational-Live 22 0.00 × 17 TitanFX-03 0.00 × 18 Taurex-Live1 0.00 × 3 EagleFX-Live 0.00 × 4 ForexClub-MT4 Market Real 2 Server 0.00 × 1 TickmillUK-Live03 0.00 × 1 Exness-Real20 0.00 × 7 VantageInternational-Live 3 0.00 × 3 LiteFinanceVC-Live-09 0.00 × 6 EquitiBrokerageSC-Live 0.00 × 2 MEXGlobalFinancial-Real-3 0.00 × 1 IronFX-Real11 0.00 × 3 ThinkMarkets-Live 0.00 × 13 FXCM-USDReal08 0.00 × 1 Axi.SVG-US10-Live 0.00 × 5 ICMarketsSC-Live32 0.00 × 20 DBGMarkets-Live2 0.00 × 4 LiteFinanceVC-Live-03 0.00 × 7 FBS-Real-10 0.00 × 5 TradeMaxGlobal-Live2 0.00 × 1 IFCMarkets-Real 0.00 × 1 Tickmill-Live02 0.00 × 1 65 더...