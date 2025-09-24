- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
779
Прибыльных трейдов:
614 (78.81%)
Убыточных трейдов:
165 (21.18%)
Лучший трейд:
617.86 USD
Худший трейд:
-983.10 USD
Общая прибыль:
12 025.39 USD (3 252 473 pips)
Общий убыток:
-12 643.54 USD (3 453 288 pips)
Макс. серия выигрышей:
49 (426.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
884.68 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
44.75%
Макс. загрузка депозита:
57.21%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
139
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
-0.12
Длинных трейдов:
487 (62.52%)
Коротких трейдов:
292 (37.48%)
Профит фактор:
0.95
Мат. ожидание:
-0.79 USD
Средняя прибыль:
19.59 USD
Средний убыток:
-76.63 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-2 738.53 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 738.53 USD (14)
Прирост в месяц:
-39.51%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
78%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
974.68 USD
Максимальная:
5 001.84 USD (42.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
58.85% (5 001.84 USD)
По эквити:
50.92% (4 096.94 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|758
|XAGUSD
|17
|ETHUSD
|3
|BTCUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-464
|XAGUSD
|-157
|ETHUSD
|2
|BTCUSD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-207K
|XAGUSD
|-3.1K
|ETHUSD
|2.6K
|BTCUSD
|6.6K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +617.86 USD
Худший трейд: -983 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +426.67 USD
Макс. убыток в серии: -2 738.53 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 17
|
TitanFX-03
|0.00 × 18
|
Taurex-Live1
|0.00 × 3
|
EagleFX-Live
|0.00 × 4
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real20
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 3
|
LiteFinanceVC-Live-09
|0.00 × 6
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.00 × 2
|
MEXGlobalFinancial-Real-3
|0.00 × 1
|
IronFX-Real11
|0.00 × 3
|
ThinkMarkets-Live
|0.00 × 13
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 20
|
DBGMarkets-Live2
|0.00 × 4
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 7
|
FBS-Real-10
|0.00 × 5
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.00 × 1
|
IFCMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
еще 65...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-26%
0
0
USD
USD
3.5K
USD
USD
13
78%
779
78%
45%
0.95
-0.79
USD
USD
59%
1:500