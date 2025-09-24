СигналыРазделы
Gold Signal V2
Meng Jie Yang

Gold Signal V2

Meng Jie Yang
0 отзывов
13 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 -26%
Exness-Real9
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
779
Прибыльных трейдов:
614 (78.81%)
Убыточных трейдов:
165 (21.18%)
Лучший трейд:
617.86 USD
Худший трейд:
-983.10 USD
Общая прибыль:
12 025.39 USD (3 252 473 pips)
Общий убыток:
-12 643.54 USD (3 453 288 pips)
Макс. серия выигрышей:
49 (426.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
884.68 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
44.75%
Макс. загрузка депозита:
57.21%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
139
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
-0.12
Длинных трейдов:
487 (62.52%)
Коротких трейдов:
292 (37.48%)
Профит фактор:
0.95
Мат. ожидание:
-0.79 USD
Средняя прибыль:
19.59 USD
Средний убыток:
-76.63 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-2 738.53 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 738.53 USD (14)
Прирост в месяц:
-39.51%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
78%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
974.68 USD
Максимальная:
5 001.84 USD (42.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
58.85% (5 001.84 USD)
По эквити:
50.92% (4 096.94 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 758
XAGUSD 17
ETHUSD 3
BTCUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -464
XAGUSD -157
ETHUSD 2
BTCUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -207K
XAGUSD -3.1K
ETHUSD 2.6K
BTCUSD 6.6K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +617.86 USD
Худший трейд: -983 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +426.67 USD
Макс. убыток в серии: -2 738.53 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro-2
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 8
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.00 × 17
TitanFX-03
0.00 × 18
Taurex-Live1
0.00 × 3
EagleFX-Live
0.00 × 4
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real20
0.00 × 7
VantageInternational-Live 3
0.00 × 3
LiteFinanceVC-Live-09
0.00 × 6
EquitiBrokerageSC-Live
0.00 × 2
MEXGlobalFinancial-Real-3
0.00 × 1
IronFX-Real11
0.00 × 3
ThinkMarkets-Live
0.00 × 13
FXCM-USDReal08
0.00 × 1
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 20
DBGMarkets-Live2
0.00 × 4
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 7
FBS-Real-10
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live2
0.00 × 1
IFCMarkets-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 1
Нет отзывов
2025.12.23 04:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 03:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 02:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 01:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 16:05
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 17:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.27 17:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 16:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 08:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 14:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 11:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.01 07:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.01 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 21:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 00:40
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.30 14:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.28 06:42
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.09.25 12:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 11:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 00:17
Share of trading days is too low
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold Signal V2
30 USD в месяц
-26%
0
0
USD
3.5K
USD
13
78%
779
78%
45%
0.95
-0.79
USD
59%
1:500
