SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Gold Signal V2
Meng Jie Yang

Gold Signal V2

Meng Jie Yang
0 Bewertungen
14 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -25%
Exness-Real9
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
782
Gewinntrades:
617 (78.90%)
Verlusttrades:
165 (21.10%)
Bester Trade:
617.86 USD
Schlechtester Trade:
-983.10 USD
Bruttoprofit:
12 069.17 USD (3 260 620 pips)
Bruttoverlust:
-12 643.54 USD (3 453 288 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
49 (426.67 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
884.68 USD (13)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
43.47%
Max deposit load:
57.21%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
102
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.11
Long-Positionen:
490 (62.66%)
Short-Positionen:
292 (37.34%)
Profit-Faktor:
0.95
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.73 USD
Durchschnittlicher Profit:
19.56 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-76.63 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-2 738.53 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 738.53 USD (14)
Wachstum pro Monat :
-41.00%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
78%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
974.68 USD
Maximaler:
5 001.84 USD (42.40%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
58.85% (5 001.84 USD)
Kapital:
50.92% (4 096.94 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 761
XAGUSD 17
ETHUSD 3
BTCUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -420
XAGUSD -157
ETHUSD 2
BTCUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -199K
XAGUSD -3.1K
ETHUSD 2.6K
BTCUSD 6.6K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +617.86 USD
Schlechtester Trade: -983 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +426.67 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 738.53 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real9" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

RoboForex-Pro-2
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 8
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.00 × 17
TitanFX-03
0.00 × 18
Taurex-Live1
0.00 × 3
EagleFX-Live
0.00 × 4
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real20
0.00 × 7
VantageInternational-Live 3
0.00 × 3
LiteFinanceVC-Live-09
0.00 × 6
EquitiBrokerageSC-Live
0.00 × 2
MEXGlobalFinancial-Real-3
0.00 × 1
IronFX-Real11
0.00 × 3
ThinkMarkets-Live
0.00 × 13
FXCM-USDReal08
0.00 × 1
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 20
DBGMarkets-Live2
0.00 × 4
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 7
FBS-Real-10
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live2
0.00 × 1
IFCMarkets-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 1
noch 65 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.23 04:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 03:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 02:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 01:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 16:05
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 17:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.27 17:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 16:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 08:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 14:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 11:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.01 07:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.01 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 21:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 00:40
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.30 14:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.28 06:42
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.09.25 12:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 11:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 00:17
Share of trading days is too low
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Gold Signal V2
30 USD pro Monat
-25%
0
0
USD
3.6K
USD
14
78%
782
78%
43%
0.95
-0.73
USD
59%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.