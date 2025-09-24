シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Gold Signal V2
Meng Jie Yang

Gold Signal V2

Meng Jie Yang
レビュー0件
13週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -26%
Exness-Real9
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
779
利益トレード:
614 (78.81%)
損失トレード:
165 (21.18%)
ベストトレード:
617.86 USD
最悪のトレード:
-983.10 USD
総利益:
12 025.39 USD (3 252 473 pips)
総損失:
-12 643.54 USD (3 453 288 pips)
最大連続の勝ち:
49 (426.67 USD)
最大連続利益:
884.68 USD (13)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
44.75%
最大入金額:
57.21%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
139
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
-0.12
長いトレード:
487 (62.52%)
短いトレード:
292 (37.48%)
プロフィットファクター:
0.95
期待されたペイオフ:
-0.79 USD
平均利益:
19.59 USD
平均損失:
-76.63 USD
最大連続の負け:
14 (-2 738.53 USD)
最大連続損失:
-2 738.53 USD (14)
月間成長:
-39.51%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
78%
残高によるドローダウン:
絶対:
974.68 USD
最大の:
5 001.84 USD (42.40%)
比較ドローダウン:
残高による:
58.85% (5 001.84 USD)
エクイティによる:
50.92% (4 096.94 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 758
XAGUSD 17
ETHUSD 3
BTCUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -464
XAGUSD -157
ETHUSD 2
BTCUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -207K
XAGUSD -3.1K
ETHUSD 2.6K
BTCUSD 6.6K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +617.86 USD
最悪のトレード: -983 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +426.67 USD
最大連続損失: -2 738.53 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real9"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

RoboForex-Pro-2
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 8
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.00 × 17
TitanFX-03
0.00 × 18
Taurex-Live1
0.00 × 3
EagleFX-Live
0.00 × 4
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real20
0.00 × 7
VantageInternational-Live 3
0.00 × 3
LiteFinanceVC-Live-09
0.00 × 6
EquitiBrokerageSC-Live
0.00 × 2
MEXGlobalFinancial-Real-3
0.00 × 1
IronFX-Real11
0.00 × 3
ThinkMarkets-Live
0.00 × 13
FXCM-USDReal08
0.00 × 1
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 20
DBGMarkets-Live2
0.00 × 4
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 7
FBS-Real-10
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live2
0.00 × 1
IFCMarkets-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 1
65 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.23 04:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 03:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 02:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 01:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 16:05
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 17:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.27 17:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 16:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 08:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 14:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 11:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.01 07:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.01 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 21:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 00:40
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.30 14:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.28 06:42
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.09.25 12:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 11:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 00:17
Share of trading days is too low
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Gold Signal V2
30 USD/月
-26%
0
0
USD
3.5K
USD
13
78%
779
78%
45%
0.95
-0.79
USD
59%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください