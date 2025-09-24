- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
779
利益トレード:
614 (78.81%)
損失トレード:
165 (21.18%)
ベストトレード:
617.86 USD
最悪のトレード:
-983.10 USD
総利益:
12 025.39 USD (3 252 473 pips)
総損失:
-12 643.54 USD (3 453 288 pips)
最大連続の勝ち:
49 (426.67 USD)
最大連続利益:
884.68 USD (13)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
44.75%
最大入金額:
57.21%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
139
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
-0.12
長いトレード:
487 (62.52%)
短いトレード:
292 (37.48%)
プロフィットファクター:
0.95
期待されたペイオフ:
-0.79 USD
平均利益:
19.59 USD
平均損失:
-76.63 USD
最大連続の負け:
14 (-2 738.53 USD)
最大連続損失:
-2 738.53 USD (14)
月間成長:
-39.51%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
78%
残高によるドローダウン:
絶対:
974.68 USD
最大の:
5 001.84 USD (42.40%)
比較ドローダウン:
残高による:
58.85% (5 001.84 USD)
エクイティによる:
50.92% (4 096.94 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|758
|XAGUSD
|17
|ETHUSD
|3
|BTCUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-464
|XAGUSD
|-157
|ETHUSD
|2
|BTCUSD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-207K
|XAGUSD
|-3.1K
|ETHUSD
|2.6K
|BTCUSD
|6.6K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +617.86 USD
最悪のトレード: -983 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +426.67 USD
最大連続損失: -2 738.53 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real9"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 17
|
TitanFX-03
|0.00 × 18
|
Taurex-Live1
|0.00 × 3
|
EagleFX-Live
|0.00 × 4
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real20
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 3
|
LiteFinanceVC-Live-09
|0.00 × 6
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.00 × 2
|
MEXGlobalFinancial-Real-3
|0.00 × 1
|
IronFX-Real11
|0.00 × 3
|
ThinkMarkets-Live
|0.00 × 13
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 20
|
DBGMarkets-Live2
|0.00 × 4
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 7
|
FBS-Real-10
|0.00 × 5
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.00 × 1
|
IFCMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
