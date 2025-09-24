- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
16 (94.11%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (5.88%)
En iyi işlem:
17.78 USD
En kötü işlem:
-2.11 USD
Brüt kâr:
110.02 USD (94 776 pips)
Brüt zarar:
-2.11 USD (2 039 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (100.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
100.85 USD (15)
Sharpe oranı:
1.50
Alım-satım etkinliği:
26.72%
Maks. mevduat yükü:
0.59%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
51.14
Alış işlemleri:
16 (94.12%)
Satış işlemleri:
1 (5.88%)
Kâr faktörü:
52.14
Beklenen getiri:
6.35 USD
Ortalama kâr:
6.88 USD
Ortalama zarar:
-2.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-2.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.11 USD (1)
Aylık büyüme:
1.39%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2.11 USD (0.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.03% (2.11 USD)
Varlığa göre:
1.57% (122.28 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|108
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|93K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +17.78 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +100.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.11 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 1
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 2
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 3
|
IronFX-Real11
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
DBGMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 3
|
HFMarketsSV-Live Server 7
|0.00 × 1
|
EnviLLC-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.50 × 2
|
InfinoxLimited-Live03
|1.38 × 8
|
Pepperstone-Demo02
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|7.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live03
|9.42 × 26
|
ICMarketsSC-Live07
|10.58 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|14.00 × 1
