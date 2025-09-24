- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
779
Negociações com lucro:
614 (78.81%)
Negociações com perda:
165 (21.18%)
Melhor negociação:
617.86 USD
Pior negociação:
-983.10 USD
Lucro bruto:
12 025.39 USD (3 252 473 pips)
Perda bruta:
-12 643.54 USD (3 453 288 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
49 (426.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
884.68 USD (13)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
44.75%
Depósito máximo carregado:
57.21%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
139
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
-0.12
Negociações longas:
487 (62.52%)
Negociações curtas:
292 (37.48%)
Fator de lucro:
0.95
Valor esperado:
-0.79 USD
Lucro médio:
19.59 USD
Perda média:
-76.63 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-2 738.53 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 738.53 USD (14)
Crescimento mensal:
-39.51%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
78%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
974.68 USD
Máximo:
5 001.84 USD (42.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
58.85% (5 001.84 USD)
Pelo Capital Líquido:
50.92% (4 096.94 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|758
|XAGUSD
|17
|ETHUSD
|3
|BTCUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-464
|XAGUSD
|-157
|ETHUSD
|2
|BTCUSD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-207K
|XAGUSD
|-3.1K
|ETHUSD
|2.6K
|BTCUSD
|6.6K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +617.86 USD
Pior negociação: -983 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +426.67 USD
Máxima perda consecutiva: -2 738.53 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 17
|
TitanFX-03
|0.00 × 18
|
Taurex-Live1
|0.00 × 3
|
EagleFX-Live
|0.00 × 4
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real20
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 3
|
LiteFinanceVC-Live-09
|0.00 × 6
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.00 × 2
|
MEXGlobalFinancial-Real-3
|0.00 × 1
|
IronFX-Real11
|0.00 × 3
|
ThinkMarkets-Live
|0.00 × 13
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 20
|
DBGMarkets-Live2
|0.00 × 4
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 7
|
FBS-Real-10
|0.00 × 5
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.00 × 1
|
IFCMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
65 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-26%
0
0
USD
USD
3.5K
USD
USD
13
78%
779
78%
45%
0.95
-0.79
USD
USD
59%
1:500