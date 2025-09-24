SinaisSeções
Gold Signal V2
Meng Jie Yang

Gold Signal V2

Meng Jie Yang
0 comentários
13 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -26%
Exness-Real9
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
779
Negociações com lucro:
614 (78.81%)
Negociações com perda:
165 (21.18%)
Melhor negociação:
617.86 USD
Pior negociação:
-983.10 USD
Lucro bruto:
12 025.39 USD (3 252 473 pips)
Perda bruta:
-12 643.54 USD (3 453 288 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
49 (426.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
884.68 USD (13)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
44.75%
Depósito máximo carregado:
57.21%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
139
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
-0.12
Negociações longas:
487 (62.52%)
Negociações curtas:
292 (37.48%)
Fator de lucro:
0.95
Valor esperado:
-0.79 USD
Lucro médio:
19.59 USD
Perda média:
-76.63 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-2 738.53 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 738.53 USD (14)
Crescimento mensal:
-39.51%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
78%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
974.68 USD
Máximo:
5 001.84 USD (42.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
58.85% (5 001.84 USD)
Pelo Capital Líquido:
50.92% (4 096.94 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 758
XAGUSD 17
ETHUSD 3
BTCUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -464
XAGUSD -157
ETHUSD 2
BTCUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -207K
XAGUSD -3.1K
ETHUSD 2.6K
BTCUSD 6.6K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +617.86 USD
Pior negociação: -983 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +426.67 USD
Máxima perda consecutiva: -2 738.53 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

RoboForex-Pro-2
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 8
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.00 × 17
TitanFX-03
0.00 × 18
Taurex-Live1
0.00 × 3
EagleFX-Live
0.00 × 4
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real20
0.00 × 7
VantageInternational-Live 3
0.00 × 3
LiteFinanceVC-Live-09
0.00 × 6
EquitiBrokerageSC-Live
0.00 × 2
MEXGlobalFinancial-Real-3
0.00 × 1
IronFX-Real11
0.00 × 3
ThinkMarkets-Live
0.00 × 13
FXCM-USDReal08
0.00 × 1
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 20
DBGMarkets-Live2
0.00 × 4
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 7
FBS-Real-10
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live2
0.00 × 1
IFCMarkets-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 1
Sem comentários
2025.12.23 04:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 03:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 02:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 01:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 16:05
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 17:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.27 17:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 16:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 08:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 14:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 11:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.01 07:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.01 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 21:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 00:40
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.30 14:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.28 06:42
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.09.25 12:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 11:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 00:17
Share of trading days is too low
