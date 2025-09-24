- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
953
盈利交易:
730 (76.60%)
亏损交易:
223 (23.40%)
最好交易:
28.99 USD
最差交易:
-20.53 USD
毛利:
1 525.18 USD (152 198 pips)
毛利亏损:
-666.83 USD (66 577 pips)
最大连续赢利:
21 (21.17 USD)
最大连续盈利:
55.12 USD (7)
夏普比率:
0.24
交易活动:
4.05%
最大入金加载:
19.69%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
32
平均持有时间:
16 分钟
采收率:
18.03
长期交易:
542 (56.87%)
短期交易:
411 (43.13%)
利润因子:
2.29
预期回报:
0.90 USD
平均利润:
2.09 USD
平均损失:
-2.99 USD
最大连续失误:
4 (-47.14 USD)
最大连续亏损:
-47.61 USD (3)
每月增长:
19.71%
年度预测:
239.14%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
14.22 USD
最大值:
47.61 USD (4.13%)
相对跌幅:
结余:
8.78% (47.14 USD)
净值:
41.49% (222.64 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|953
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|858
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|86K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +28.99 USD
最差交易: -21 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +21.17 USD
最大连续亏损: -47.14 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
If you want to get the EA used for this signal, you can purchase it at:
https://www.mql5.com/en/market/product/157553
https://www.mql5.com/en/market/product/157553
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月40 USD
331%
1
0
USD
USD
569
USD
USD
13
100%
953
76%
4%
2.28
0.90
USD
USD
41%
1:500