- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
25
Kârla kapanan işlemler:
17 (68.00%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (32.00%)
En iyi işlem:
11.73 USD
En kötü işlem:
-8.41 USD
Brüt kâr:
51.44 USD (5 137 pips)
Brüt zarar:
-31.83 USD (3 177 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (6.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
21.44 USD (3)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
20.15%
Maks. mevduat yükü:
19.69%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.18
Alış işlemleri:
11 (44.00%)
Satış işlemleri:
14 (56.00%)
Kâr faktörü:
1.62
Beklenen getiri:
0.78 USD
Ortalama kâr:
3.03 USD
Ortalama zarar:
-3.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-16.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.66 USD (3)
Aylık büyüme:
6.54%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.22 USD
Maksimum:
16.66 USD (5.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.39% (16.66 USD)
Varlığa göre:
26.31% (81.32 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|20
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11.73 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +6.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.66 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
300
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
7%
0
0
USD
USD
320
USD
USD
1
100%
25
68%
20%
1.61
0.78
USD
USD
26%
1:500