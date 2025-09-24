- Crescimento
Negociações:
953
Negociações com lucro:
730 (76.60%)
Negociações com perda:
223 (23.40%)
Melhor negociação:
28.99 USD
Pior negociação:
-20.53 USD
Lucro bruto:
1 525.18 USD (152 198 pips)
Perda bruta:
-666.83 USD (66 577 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (21.17 USD)
Máximo lucro consecutivo:
55.12 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
4.05%
Depósito máximo carregado:
19.69%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
16 minutos
Fator de recuperação:
18.03
Negociações longas:
542 (56.87%)
Negociações curtas:
411 (43.13%)
Fator de lucro:
2.29
Valor esperado:
0.90 USD
Lucro médio:
2.09 USD
Perda média:
-2.99 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-47.14 USD)
Máxima perda consecutiva:
-47.61 USD (3)
Crescimento mensal:
19.71%
Previsão anual:
239.14%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
14.22 USD
Máximo:
47.61 USD (4.13%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.78% (47.14 USD)
Pelo Capital Líquido:
41.49% (222.64 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|953
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|858
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|86K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +28.99 USD
Pior negociação: -21 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +21.17 USD
Máxima perda consecutiva: -47.14 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
If you want to get the EA used for this signal, you can purchase it at:
https://www.mql5.com/en/market/product/157553
https://www.mql5.com/en/market/product/157553
Sem comentários
