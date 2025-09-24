- Incremento
Total de Trades:
953
Transacciones Rentables:
730 (76.60%)
Transacciones Irrentables:
223 (23.40%)
Mejor transacción:
28.99 USD
Peor transacción:
-20.53 USD
Beneficio Bruto:
1 525.18 USD (152 198 pips)
Pérdidas Brutas:
-666.83 USD (66 577 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (21.17 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
55.12 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.24
Actividad comercial:
4.05%
Carga máxima del depósito:
19.69%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
32
Tiempo medio de espera:
16 minutos
Factor de Recuperación:
18.03
Transacciones Largas:
542 (56.87%)
Transacciones Cortas:
411 (43.13%)
Factor de Beneficio:
2.29
Beneficio Esperado:
0.90 USD
Beneficio medio:
2.09 USD
Pérdidas medias:
-2.99 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-47.14 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-47.61 USD (3)
Crecimiento al mes:
19.71%
Pronóstico anual:
239.14%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
14.22 USD
Máxima:
47.61 USD (4.13%)
Reducción relativa:
De balance:
8.78% (47.14 USD)
De fondos:
41.49% (222.64 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|953
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|858
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|86K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Mejor transacción: +28.99 USD
Peor transacción: -21 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +21.17 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -47.14 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
If you want to get the EA used for this signal, you can purchase it at:
https://www.mql5.com/en/market/product/157553
https://www.mql5.com/en/market/product/157553
No hay comentarios
