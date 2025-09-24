- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
953
Прибыльных трейдов:
730 (76.60%)
Убыточных трейдов:
223 (23.40%)
Лучший трейд:
28.99 USD
Худший трейд:
-20.53 USD
Общая прибыль:
1 525.18 USD (152 198 pips)
Общий убыток:
-666.83 USD (66 577 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (21.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
55.12 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
4.05%
Макс. загрузка депозита:
19.69%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
16 минут
Фактор восстановления:
18.03
Длинных трейдов:
542 (56.87%)
Коротких трейдов:
411 (43.13%)
Профит фактор:
2.29
Мат. ожидание:
0.90 USD
Средняя прибыль:
2.09 USD
Средний убыток:
-2.99 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-47.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-47.61 USD (3)
Прирост в месяц:
19.71%
Годовой прогноз:
239.14%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14.22 USD
Максимальная:
47.61 USD (4.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.78% (47.14 USD)
По эквити:
41.49% (222.64 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|953
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|858
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|86K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +28.99 USD
Худший трейд: -21 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +21.17 USD
Макс. убыток в серии: -47.14 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
