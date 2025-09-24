СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / MaxPro 300
Sutardi

MaxPro 300

Sutardi
0 отзывов
Надежность
13 недель
1 / 0 USD
Копировать за 40 USD в месяц
прирост с 2025 331%
Headway-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
953
Прибыльных трейдов:
730 (76.60%)
Убыточных трейдов:
223 (23.40%)
Лучший трейд:
28.99 USD
Худший трейд:
-20.53 USD
Общая прибыль:
1 525.18 USD (152 198 pips)
Общий убыток:
-666.83 USD (66 577 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (21.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
55.12 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
4.05%
Макс. загрузка депозита:
19.69%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
16 минут
Фактор восстановления:
18.03
Длинных трейдов:
542 (56.87%)
Коротких трейдов:
411 (43.13%)
Профит фактор:
2.29
Мат. ожидание:
0.90 USD
Средняя прибыль:
2.09 USD
Средний убыток:
-2.99 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-47.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-47.61 USD (3)
Прирост в месяц:
19.71%
Годовой прогноз:
239.14%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14.22 USD
Максимальная:
47.61 USD (4.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.78% (47.14 USD)
По эквити:
41.49% (222.64 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 953
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 858
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 86K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +28.99 USD
Худший трейд: -21 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +21.17 USD
Макс. убыток в серии: -47.14 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.99 × 75
If you want to get the EA used for this signal, you can purchase it at:
https://www.mql5.com/en/market/product/157553
Нет отзывов
2025.12.16 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 06:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.27 01:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 01:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 06:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 16:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 00:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 07:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.25 17:55
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.08 21:09
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.08 21:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 20:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 10:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.24 11:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 09:22
Share of trading days is too low
2025.09.24 09:22
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.24 02:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 02:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 02:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MaxPro 300
40 USD в месяц
331%
1
0
USD
569
USD
13
100%
953
76%
4%
2.28
0.90
USD
41%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.