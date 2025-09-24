- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
953
Gewinntrades:
730 (76.60%)
Verlusttrades:
223 (23.40%)
Bester Trade:
28.99 USD
Schlechtester Trade:
-20.53 USD
Bruttoprofit:
1 525.18 USD (152 198 pips)
Bruttoverlust:
-666.83 USD (66 577 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (21.17 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
55.12 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading-Aktivität:
4.05%
Max deposit load:
19.69%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
32
Durchschn. Haltezeit:
16 Minuten
Erholungsfaktor:
18.03
Long-Positionen:
542 (56.87%)
Short-Positionen:
411 (43.13%)
Profit-Faktor:
2.29
Mathematische Gewinnerwartung:
0.90 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.09 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.99 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-47.14 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-47.61 USD (3)
Wachstum pro Monat :
19.71%
Jahresprognose:
239.14%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
14.22 USD
Maximaler:
47.61 USD (4.13%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.78% (47.14 USD)
Kapital:
41.49% (222.64 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|953
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|858
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|86K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +28.99 USD
Schlechtester Trade: -21 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +21.17 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -47.14 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.80 × 76
|
ICMarketsSC-Live10
|89.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|92.00 × 1
