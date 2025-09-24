- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
953
利益トレード:
730 (76.60%)
損失トレード:
223 (23.40%)
ベストトレード:
28.99 USD
最悪のトレード:
-20.53 USD
総利益:
1 525.18 USD (152 198 pips)
総損失:
-666.83 USD (66 577 pips)
最大連続の勝ち:
21 (21.17 USD)
最大連続利益:
55.12 USD (7)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
4.05%
最大入金額:
19.69%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
32
平均保有時間:
16 分
リカバリーファクター:
18.03
長いトレード:
542 (56.87%)
短いトレード:
411 (43.13%)
プロフィットファクター:
2.29
期待されたペイオフ:
0.90 USD
平均利益:
2.09 USD
平均損失:
-2.99 USD
最大連続の負け:
4 (-47.14 USD)
最大連続損失:
-47.61 USD (3)
月間成長:
19.71%
年間予想:
239.14%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
14.22 USD
最大の:
47.61 USD (4.13%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.78% (47.14 USD)
エクイティによる:
41.49% (222.64 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|953
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|858
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|86K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +28.99 USD
最悪のトレード: -21 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +21.17 USD
最大連続損失: -47.14 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
If you want to get the EA used for this signal, you can purchase it at:
https://www.mql5.com/en/market/product/157553
https://www.mql5.com/en/market/product/157553
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
40 USD/月
331%
0
0
USD
USD
569
USD
USD
13
100%
953
76%
4%
2.28
0.90
USD
USD
41%
1:500