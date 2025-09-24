- Crescita
Trade:
25
Profit Trade:
17 (68.00%)
Loss Trade:
8 (32.00%)
Best Trade:
11.73 USD
Worst Trade:
-8.41 USD
Profitto lordo:
51.44 USD (5 137 pips)
Perdita lorda:
-31.83 USD (3 177 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (6.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.44 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
20.15%
Massimo carico di deposito:
19.69%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.18
Long Trade:
11 (44.00%)
Short Trade:
14 (56.00%)
Fattore di profitto:
1.62
Profitto previsto:
0.78 USD
Profitto medio:
3.03 USD
Perdita media:
-3.98 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-16.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.66 USD (3)
Crescita mensile:
6.54%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.22 USD
Massimale:
16.66 USD (5.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.39% (16.66 USD)
Per equità:
26.31% (81.32 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|20
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.73 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +6.20 USD
Massima perdita consecutiva: -16.66 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
300
30USD al mese
7%
0
0
USD
USD
320
USD
USD
1
100%
25
68%
20%
1.61
0.78
USD
USD
26%
1:500