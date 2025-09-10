- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
337
盈利交易:
259 (76.85%)
亏损交易:
78 (23.15%)
最好交易:
226.30 USD
最差交易:
-142.67 USD
毛利:
2 978.99 USD (248 998 pips)
毛利亏损:
-1 515.54 USD (128 749 pips)
最大连续赢利:
16 (165.42 USD)
最大连续盈利:
511.81 USD (12)
夏普比率:
0.20
交易活动:
85.36%
最大入金加载:
2.78%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
22 小时
采收率:
2.90
长期交易:
231 (68.55%)
短期交易:
106 (31.45%)
利润因子:
1.97
预期回报:
4.34 USD
平均利润:
11.50 USD
平均损失:
-19.43 USD
最大连续失误:
5 (-341.39 USD)
最大连续亏损:
-341.39 USD (5)
每月增长:
1.45%
年度预测:
17.57%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
504.83 USD (11.66%)
相对跌幅:
结余:
13.58% (504.83 USD)
净值:
14.81% (563.24 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD#
|263
|USDJPY#
|10
|GBPUSD#
|10
|AUDJPY#
|9
|EURUSD#
|7
|EURAUD#
|5
|GBPNZD#
|5
|AUDNZD#
|4
|GBPAUD#
|4
|GBPJPY#
|4
|CADJPY#
|4
|USDCHF#
|3
|EURNZD#
|3
|GBPCAD#
|2
|EURCAD#
|2
|EURJPY#
|1
|USDCAD#
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD#
|1.2K
|USDJPY#
|-53
|GBPUSD#
|26
|AUDJPY#
|13
|EURUSD#
|2
|EURAUD#
|19
|GBPNZD#
|210
|AUDNZD#
|22
|GBPAUD#
|44
|GBPJPY#
|-12
|CADJPY#
|4
|USDCHF#
|11
|EURNZD#
|-21
|GBPCAD#
|-22
|EURCAD#
|11
|EURJPY#
|4
|USDCAD#
|-16
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD#
|110K
|USDJPY#
|-1.7K
|GBPUSD#
|683
|AUDJPY#
|-236
|EURUSD#
|290
|EURAUD#
|1.5K
|GBPNZD#
|11K
|AUDNZD#
|1.3K
|GBPAUD#
|-717
|GBPJPY#
|-353
|CADJPY#
|-307
|USDCHF#
|200
|EURNZD#
|-734
|GBPCAD#
|-1.2K
|EURCAD#
|362
|EURJPY#
|170
|USDCAD#
|-442
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +226.30 USD
最差交易: -143 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +165.42 USD
最大连续亏损: -341.39 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
心态第一 风控第二 技术第三
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
54%
0
0
USD
USD
3.9K
USD
USD
16
0%
337
76%
85%
1.96
4.34
USD
USD
15%
1:500