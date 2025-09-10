- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
338
利益トレード:
260 (76.92%)
損失トレード:
78 (23.08%)
ベストトレード:
226.30 USD
最悪のトレード:
-142.67 USD
総利益:
2 982.99 USD (249 398 pips)
総損失:
-1 515.54 USD (128 749 pips)
最大連続の勝ち:
16 (165.42 USD)
最大連続利益:
511.81 USD (12)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
85.36%
最大入金額:
2.78%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
2.91
長いトレード:
232 (68.64%)
短いトレード:
106 (31.36%)
プロフィットファクター:
1.97
期待されたペイオフ:
4.34 USD
平均利益:
11.47 USD
平均損失:
-19.43 USD
最大連続の負け:
5 (-341.39 USD)
最大連続損失:
-341.39 USD (5)
月間成長:
0.98%
年間予想:
11.86%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
504.83 USD (11.66%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.58% (504.83 USD)
エクイティによる:
14.81% (563.24 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD#
|264
|USDJPY#
|10
|GBPUSD#
|10
|AUDJPY#
|9
|EURUSD#
|7
|EURAUD#
|5
|GBPNZD#
|5
|AUDNZD#
|4
|GBPAUD#
|4
|GBPJPY#
|4
|CADJPY#
|4
|USDCHF#
|3
|EURNZD#
|3
|GBPCAD#
|2
|EURCAD#
|2
|EURJPY#
|1
|USDCAD#
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD#
|1.2K
|USDJPY#
|-53
|GBPUSD#
|26
|AUDJPY#
|13
|EURUSD#
|2
|EURAUD#
|19
|GBPNZD#
|210
|AUDNZD#
|22
|GBPAUD#
|44
|GBPJPY#
|-12
|CADJPY#
|4
|USDCHF#
|11
|EURNZD#
|-21
|GBPCAD#
|-22
|EURCAD#
|11
|EURJPY#
|4
|USDCAD#
|-16
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD#
|111K
|USDJPY#
|-1.7K
|GBPUSD#
|683
|AUDJPY#
|-236
|EURUSD#
|290
|EURAUD#
|1.5K
|GBPNZD#
|11K
|AUDNZD#
|1.3K
|GBPAUD#
|-717
|GBPJPY#
|-353
|CADJPY#
|-307
|USDCHF#
|200
|EURNZD#
|-734
|GBPCAD#
|-1.2K
|EURCAD#
|362
|EURJPY#
|170
|USDCAD#
|-442
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +226.30 USD
最悪のトレード: -143 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +165.42 USD
最大連続損失: -341.39 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
心态第一 风控第二 技术第三
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
54%
0
0
USD
USD
3.9K
USD
USD
16
0%
338
76%
85%
1.96
4.34
USD
USD
15%
1:500