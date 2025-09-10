- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
335
Profit Trades:
257 (76.71%)
Loss Trades:
78 (23.28%)
Best trade:
226.30 USD
Worst trade:
-142.67 USD
Gross Profit:
2 972.05 USD (248 345 pips)
Gross Loss:
-1 515.54 USD (128 749 pips)
Maximum consecutive wins:
16 (165.42 USD)
Maximal consecutive profit:
511.81 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading activity:
85.36%
Max deposit load:
2.78%
Latest trade:
2 hours ago
Trades per week:
12
Avg holding time:
22 hours
Recovery Factor:
2.89
Long Trades:
230 (68.66%)
Short Trades:
105 (31.34%)
Profit Factor:
1.96
Expected Payoff:
4.35 USD
Average Profit:
11.56 USD
Average Loss:
-19.43 USD
Maximum consecutive losses:
5 (-341.39 USD)
Maximal consecutive loss:
-341.39 USD (5)
Monthly growth:
1.31%
Annual Forecast:
15.92%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
504.83 USD (11.66%)
Relative drawdown:
By Balance:
13.58% (504.83 USD)
By Equity:
14.81% (563.24 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|GOLD#
|262
|GBPUSD#
|10
|AUDJPY#
|9
|USDJPY#
|9
|EURUSD#
|7
|EURAUD#
|5
|GBPNZD#
|5
|AUDNZD#
|4
|GBPAUD#
|4
|GBPJPY#
|4
|CADJPY#
|4
|USDCHF#
|3
|EURNZD#
|3
|GBPCAD#
|2
|EURCAD#
|2
|EURJPY#
|1
|USDCAD#
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GOLD#
|1.2K
|GBPUSD#
|26
|AUDJPY#
|13
|USDJPY#
|-55
|EURUSD#
|2
|EURAUD#
|19
|GBPNZD#
|210
|AUDNZD#
|22
|GBPAUD#
|44
|GBPJPY#
|-12
|CADJPY#
|4
|USDCHF#
|11
|EURNZD#
|-21
|GBPCAD#
|-22
|EURCAD#
|11
|EURJPY#
|4
|USDCAD#
|-16
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GOLD#
|110K
|GBPUSD#
|683
|AUDJPY#
|-236
|USDJPY#
|-1.9K
|EURUSD#
|290
|EURAUD#
|1.5K
|GBPNZD#
|11K
|AUDNZD#
|1.3K
|GBPAUD#
|-717
|GBPJPY#
|-353
|CADJPY#
|-307
|USDCHF#
|200
|EURNZD#
|-734
|GBPCAD#
|-1.2K
|EURCAD#
|362
|EURJPY#
|170
|USDCAD#
|-442
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +226.30 USD
Worst trade: -143 USD
Maximum consecutive wins: 12
Maximum consecutive losses: 5
Maximal consecutive profit: +165.42 USD
Maximal consecutive loss: -341.39 USD
心态第一 风控第二 技术第三
