SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / Be Careful
Wei Wang

Be Careful

Wei Wang
0 reviews
Reliability
16 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 54%
XMGlobal-Real 6
1:500
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
335
Profit Trades:
257 (76.71%)
Loss Trades:
78 (23.28%)
Best trade:
226.30 USD
Worst trade:
-142.67 USD
Gross Profit:
2 972.05 USD (248 345 pips)
Gross Loss:
-1 515.54 USD (128 749 pips)
Maximum consecutive wins:
16 (165.42 USD)
Maximal consecutive profit:
511.81 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading activity:
85.36%
Max deposit load:
2.78%
Latest trade:
2 hours ago
Trades per week:
12
Avg holding time:
22 hours
Recovery Factor:
2.89
Long Trades:
230 (68.66%)
Short Trades:
105 (31.34%)
Profit Factor:
1.96
Expected Payoff:
4.35 USD
Average Profit:
11.56 USD
Average Loss:
-19.43 USD
Maximum consecutive losses:
5 (-341.39 USD)
Maximal consecutive loss:
-341.39 USD (5)
Monthly growth:
1.31%
Annual Forecast:
15.92%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
504.83 USD (11.66%)
Relative drawdown:
By Balance:
13.58% (504.83 USD)
By Equity:
14.81% (563.24 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
GOLD# 262
GBPUSD# 10
AUDJPY# 9
USDJPY# 9
EURUSD# 7
EURAUD# 5
GBPNZD# 5
AUDNZD# 4
GBPAUD# 4
GBPJPY# 4
CADJPY# 4
USDCHF# 3
EURNZD# 3
GBPCAD# 2
EURCAD# 2
EURJPY# 1
USDCAD# 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD# 1.2K
GBPUSD# 26
AUDJPY# 13
USDJPY# -55
EURUSD# 2
EURAUD# 19
GBPNZD# 210
AUDNZD# 22
GBPAUD# 44
GBPJPY# -12
CADJPY# 4
USDCHF# 11
EURNZD# -21
GBPCAD# -22
EURCAD# 11
EURJPY# 4
USDCAD# -16
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD# 110K
GBPUSD# 683
AUDJPY# -236
USDJPY# -1.9K
EURUSD# 290
EURAUD# 1.5K
GBPNZD# 11K
AUDNZD# 1.3K
GBPAUD# -717
GBPJPY# -353
CADJPY# -307
USDCHF# 200
EURNZD# -734
GBPCAD# -1.2K
EURCAD# 362
EURJPY# 170
USDCAD# -442
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +226.30 USD
Worst trade: -143 USD
Maximum consecutive wins: 12
Maximum consecutive losses: 5
Maximal consecutive profit: +165.42 USD
Maximal consecutive loss: -341.39 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "XMGlobal-Real 6" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

心态第一 风控第二 技术第三
No reviews
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.03 03:49
No swaps are charged on the signal account
2025.11.18 19:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.05 04:48
No swaps are charged on the signal account
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.08 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.24 04:57
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 01:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.11 04:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 03:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.10 05:25
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.09.10 05:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.10 05:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Be Careful
30 USD per month
54%
0
0
USD
3.9K
USD
16
0%
335
76%
85%
1.96
4.35
USD
15%
1:500
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 4 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.