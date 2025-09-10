SegnaliSezioni
Wei Wang

Be Careful

Wei Wang
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 10%
XMGlobal-Real 6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
67
Profit Trade:
50 (74.62%)
Loss Trade:
17 (25.37%)
Best Trade:
59.24 USD
Worst Trade:
-26.13 USD
Profitto lordo:
408.24 USD (32 508 pips)
Perdita lorda:
-112.80 USD (9 490 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (82.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
86.30 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.40
Attività di trading:
83.98%
Massimo carico di deposito:
2.77%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
11.06
Long Trade:
47 (70.15%)
Short Trade:
20 (29.85%)
Fattore di profitto:
3.62
Profitto previsto:
4.41 USD
Profitto medio:
8.16 USD
Perdita media:
-6.64 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-12.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-26.13 USD (1)
Crescita mensile:
9.98%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
26.71 USD (0.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.87% (26.13 USD)
Per equità:
7.19% (215.25 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 60
GBPCAD# 2
AUDJPY# 2
EURAUD# 2
EURUSD# 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# 312
GBPCAD# -22
AUDJPY# -7
EURAUD# 13
EURUSD# 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# 24K
GBPCAD# -1.2K
AUDJPY# -514
EURAUD# 985
EURUSD# 12
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +59.24 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +82.94 USD
Massima perdita consecutiva: -12.36 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

心态第一 风控第二 技术第三
2025.09.24 04:57
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 01:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.11 04:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 03:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.10 05:25
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.09.10 05:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.10 05:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
