Signale / MetaTrader 4 / Be Careful
Wei Wang

Be Careful

Wei Wang
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
16 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 55%
XMGlobal-Real 6
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
340
Gewinntrades:
261 (76.76%)
Verlusttrades:
79 (23.24%)
Bester Trade:
226.30 USD
Schlechtester Trade:
-142.67 USD
Bruttoprofit:
3 010.21 USD (252 120 pips)
Bruttoverlust:
-1 521.96 USD (129 228 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (165.42 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
511.81 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
85.36%
Max deposit load:
2.78%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
22 Stunden
Erholungsfaktor:
2.95
Long-Positionen:
233 (68.53%)
Short-Positionen:
107 (31.47%)
Profit-Faktor:
1.98
Mathematische Gewinnerwartung:
4.38 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.53 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-19.27 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-341.39 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-341.39 USD (5)
Wachstum pro Monat :
2.81%
Jahresprognose:
34.11%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
504.83 USD (11.66%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.58% (504.83 USD)
Kapital:
14.81% (563.24 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD# 265
USDJPY# 10
GBPUSD# 10
AUDJPY# 9
EURUSD# 7
EURAUD# 6
GBPNZD# 5
AUDNZD# 4
GBPAUD# 4
GBPJPY# 4
CADJPY# 4
USDCHF# 3
EURNZD# 3
GBPCAD# 2
EURCAD# 2
EURJPY# 1
USDCAD# 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD# 1.3K
USDJPY# -53
GBPUSD# 26
AUDJPY# 13
EURUSD# 2
EURAUD# 13
GBPNZD# 210
AUDNZD# 22
GBPAUD# 44
GBPJPY# -12
CADJPY# 4
USDCHF# 11
EURNZD# -21
GBPCAD# -22
EURCAD# 11
EURJPY# 4
USDCAD# -16
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD# 113K
USDJPY# -1.7K
GBPUSD# 683
AUDJPY# -236
EURUSD# 290
EURAUD# 1K
GBPNZD# 11K
AUDNZD# 1.3K
GBPAUD# -717
GBPJPY# -353
CADJPY# -307
USDCHF# 200
EURNZD# -734
GBPCAD# -1.2K
EURCAD# 362
EURJPY# 170
USDCAD# -442
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +226.30 USD
Schlechtester Trade: -143 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +165.42 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -341.39 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

心态第一 风控第二 技术第三
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.03 03:49
No swaps are charged on the signal account
2025.11.18 19:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.05 04:48
No swaps are charged on the signal account
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.08 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.24 04:57
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 01:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.11 04:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 03:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.10 05:25
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.09.10 05:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.10 05:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
