- 자본
- 축소
트레이드:
357
이익 거래:
275 (77.03%)
손실 거래:
82 (22.97%)
최고의 거래:
226.30 USD
최악의 거래:
-142.67 USD
총 수익:
3 177.60 USD (268 813 pips)
총 손실:
-1 617.23 USD (138 753 pips)
연속 최대 이익:
16 (165.42 USD)
연속 최대 이익:
511.81 USD (12)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
86.36%
최대 입금량:
2.78%
최근 거래:
6 분 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
24 시간
회복 요인:
3.09
롱(주식매수):
248 (69.47%)
숏(주식차입매도):
109 (30.53%)
수익 요인:
1.96
기대수익:
4.37 USD
평균 이익:
11.55 USD
평균 손실:
-19.72 USD
연속 최대 손실:
5 (-341.39 USD)
연속 최대 손실:
-341.39 USD (5)
월별 성장률:
4.84%
연간 예측:
58.73%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
504.83 USD (11.66%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.58% (504.83 USD)
자본금별:
14.99% (589.58 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD#
|281
|USDJPY#
|11
|GBPUSD#
|10
|AUDJPY#
|9
|EURUSD#
|7
|EURAUD#
|6
|GBPNZD#
|5
|AUDNZD#
|4
|GBPAUD#
|4
|GBPJPY#
|4
|CADJPY#
|4
|USDCHF#
|3
|EURNZD#
|3
|GBPCAD#
|2
|EURCAD#
|2
|EURJPY#
|1
|USDCAD#
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD#
|1.3K
|USDJPY#
|-53
|GBPUSD#
|26
|AUDJPY#
|13
|EURUSD#
|2
|EURAUD#
|13
|GBPNZD#
|210
|AUDNZD#
|22
|GBPAUD#
|44
|GBPJPY#
|-12
|CADJPY#
|4
|USDCHF#
|11
|EURNZD#
|-21
|GBPCAD#
|-22
|EURCAD#
|11
|EURJPY#
|4
|USDCAD#
|-16
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD#
|121K
|USDJPY#
|-1.7K
|GBPUSD#
|683
|AUDJPY#
|-236
|EURUSD#
|290
|EURAUD#
|1K
|GBPNZD#
|11K
|AUDNZD#
|1.3K
|GBPAUD#
|-717
|GBPJPY#
|-353
|CADJPY#
|-307
|USDCHF#
|200
|EURNZD#
|-734
|GBPCAD#
|-1.2K
|EURCAD#
|362
|EURJPY#
|170
|USDCAD#
|-442
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +226.30 USD
최악의 거래: -143 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +165.42 USD
연속 최대 손실: -341.39 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
心态第一 风控第二 技术第三
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
58%
0
0
USD
USD
4K
USD
USD
18
0%
357
77%
86%
1.96
4.37
USD
USD
15%
1:500