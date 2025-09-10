SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Be Careful
Wei Wang

Be Careful

Wei Wang
0 comentários
Confiabilidade
16 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 54%
XMGlobal-Real 6
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
338
Negociações com lucro:
260 (76.92%)
Negociações com perda:
78 (23.08%)
Melhor negociação:
226.30 USD
Pior negociação:
-142.67 USD
Lucro bruto:
2 982.99 USD (249 398 pips)
Perda bruta:
-1 515.54 USD (128 749 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (165.42 USD)
Máximo lucro consecutivo:
511.81 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
85.36%
Depósito máximo carregado:
2.78%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
2.91
Negociações longas:
232 (68.64%)
Negociações curtas:
106 (31.36%)
Fator de lucro:
1.97
Valor esperado:
4.34 USD
Lucro médio:
11.47 USD
Perda média:
-19.43 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-341.39 USD)
Máxima perda consecutiva:
-341.39 USD (5)
Crescimento mensal:
0.98%
Previsão anual:
11.86%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
504.83 USD (11.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.58% (504.83 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.81% (563.24 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD# 264
USDJPY# 10
GBPUSD# 10
AUDJPY# 9
EURUSD# 7
EURAUD# 5
GBPNZD# 5
AUDNZD# 4
GBPAUD# 4
GBPJPY# 4
CADJPY# 4
USDCHF# 3
EURNZD# 3
GBPCAD# 2
EURCAD# 2
EURJPY# 1
USDCAD# 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD# 1.2K
USDJPY# -53
GBPUSD# 26
AUDJPY# 13
EURUSD# 2
EURAUD# 19
GBPNZD# 210
AUDNZD# 22
GBPAUD# 44
GBPJPY# -12
CADJPY# 4
USDCHF# 11
EURNZD# -21
GBPCAD# -22
EURCAD# 11
EURJPY# 4
USDCAD# -16
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD# 111K
USDJPY# -1.7K
GBPUSD# 683
AUDJPY# -236
EURUSD# 290
EURAUD# 1.5K
GBPNZD# 11K
AUDNZD# 1.3K
GBPAUD# -717
GBPJPY# -353
CADJPY# -307
USDCHF# 200
EURNZD# -734
GBPCAD# -1.2K
EURCAD# 362
EURJPY# 170
USDCAD# -442
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +226.30 USD
Pior negociação: -143 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +165.42 USD
Máxima perda consecutiva: -341.39 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

心态第一 风控第二 技术第三
Sem comentários
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.03 03:49
No swaps are charged on the signal account
2025.11.18 19:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.05 04:48
No swaps are charged on the signal account
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.08 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.24 04:57
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 01:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.11 04:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 03:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.10 05:25
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.09.10 05:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.10 05:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Be Careful
30 USD por mês
54%
0
0
USD
3.9K
USD
16
0%
338
76%
85%
1.96
4.34
USD
15%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.