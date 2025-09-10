СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Be Careful
Wei Wang

Be Careful

Wei Wang
0 отзывов
Надежность
16 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 54%
XMGlobal-Real 6
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
337
Прибыльных трейдов:
259 (76.85%)
Убыточных трейдов:
78 (23.15%)
Лучший трейд:
226.30 USD
Худший трейд:
-142.67 USD
Общая прибыль:
2 978.99 USD (248 998 pips)
Общий убыток:
-1 515.54 USD (128 749 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (165.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
511.81 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
85.36%
Макс. загрузка депозита:
2.78%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
2.90
Длинных трейдов:
231 (68.55%)
Коротких трейдов:
106 (31.45%)
Профит фактор:
1.97
Мат. ожидание:
4.34 USD
Средняя прибыль:
11.50 USD
Средний убыток:
-19.43 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-341.39 USD)
Макс. убыток в серии:
-341.39 USD (5)
Прирост в месяц:
1.45%
Годовой прогноз:
17.57%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
504.83 USD (11.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.58% (504.83 USD)
По эквити:
14.81% (563.24 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD# 263
USDJPY# 10
GBPUSD# 10
AUDJPY# 9
EURUSD# 7
EURAUD# 5
GBPNZD# 5
AUDNZD# 4
GBPAUD# 4
GBPJPY# 4
CADJPY# 4
USDCHF# 3
EURNZD# 3
GBPCAD# 2
EURCAD# 2
EURJPY# 1
USDCAD# 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD# 1.2K
USDJPY# -53
GBPUSD# 26
AUDJPY# 13
EURUSD# 2
EURAUD# 19
GBPNZD# 210
AUDNZD# 22
GBPAUD# 44
GBPJPY# -12
CADJPY# 4
USDCHF# 11
EURNZD# -21
GBPCAD# -22
EURCAD# 11
EURJPY# 4
USDCAD# -16
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD# 110K
USDJPY# -1.7K
GBPUSD# 683
AUDJPY# -236
EURUSD# 290
EURAUD# 1.5K
GBPNZD# 11K
AUDNZD# 1.3K
GBPAUD# -717
GBPJPY# -353
CADJPY# -307
USDCHF# 200
EURNZD# -734
GBPCAD# -1.2K
EURCAD# 362
EURJPY# 170
USDCAD# -442
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +226.30 USD
Худший трейд: -143 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +165.42 USD
Макс. убыток в серии: -341.39 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

心态第一 风控第二 技术第三
Нет отзывов
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.03 03:49
No swaps are charged on the signal account
2025.11.18 19:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.05 04:48
No swaps are charged on the signal account
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.08 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.24 04:57
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 01:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.11 04:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 03:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.10 05:25
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.09.10 05:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.10 05:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
