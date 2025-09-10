- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
337
Прибыльных трейдов:
259 (76.85%)
Убыточных трейдов:
78 (23.15%)
Лучший трейд:
226.30 USD
Худший трейд:
-142.67 USD
Общая прибыль:
2 978.99 USD (248 998 pips)
Общий убыток:
-1 515.54 USD (128 749 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (165.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
511.81 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
85.36%
Макс. загрузка депозита:
2.78%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
2.90
Длинных трейдов:
231 (68.55%)
Коротких трейдов:
106 (31.45%)
Профит фактор:
1.97
Мат. ожидание:
4.34 USD
Средняя прибыль:
11.50 USD
Средний убыток:
-19.43 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-341.39 USD)
Макс. убыток в серии:
-341.39 USD (5)
Прирост в месяц:
1.45%
Годовой прогноз:
17.57%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
504.83 USD (11.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.58% (504.83 USD)
По эквити:
14.81% (563.24 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD#
|263
|USDJPY#
|10
|GBPUSD#
|10
|AUDJPY#
|9
|EURUSD#
|7
|EURAUD#
|5
|GBPNZD#
|5
|AUDNZD#
|4
|GBPAUD#
|4
|GBPJPY#
|4
|CADJPY#
|4
|USDCHF#
|3
|EURNZD#
|3
|GBPCAD#
|2
|EURCAD#
|2
|EURJPY#
|1
|USDCAD#
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD#
|1.2K
|USDJPY#
|-53
|GBPUSD#
|26
|AUDJPY#
|13
|EURUSD#
|2
|EURAUD#
|19
|GBPNZD#
|210
|AUDNZD#
|22
|GBPAUD#
|44
|GBPJPY#
|-12
|CADJPY#
|4
|USDCHF#
|11
|EURNZD#
|-21
|GBPCAD#
|-22
|EURCAD#
|11
|EURJPY#
|4
|USDCAD#
|-16
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD#
|110K
|USDJPY#
|-1.7K
|GBPUSD#
|683
|AUDJPY#
|-236
|EURUSD#
|290
|EURAUD#
|1.5K
|GBPNZD#
|11K
|AUDNZD#
|1.3K
|GBPAUD#
|-717
|GBPJPY#
|-353
|CADJPY#
|-307
|USDCHF#
|200
|EURNZD#
|-734
|GBPCAD#
|-1.2K
|EURCAD#
|362
|EURJPY#
|170
|USDCAD#
|-442
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +226.30 USD
Худший трейд: -143 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +165.42 USD
Макс. убыток в серии: -341.39 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
心态第一 风控第二 技术第三
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
54%
0
0
USD
USD
3.9K
USD
USD
16
0%
337
76%
85%
1.96
4.34
USD
USD
15%
1:500