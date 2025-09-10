SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Be Careful
Wei Wang

Be Careful

Wei Wang
0 comentarios
Fiabilidad
16 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 54%
XMGlobal-Real 6
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
338
Transacciones Rentables:
260 (76.92%)
Transacciones Irrentables:
78 (23.08%)
Mejor transacción:
226.30 USD
Peor transacción:
-142.67 USD
Beneficio Bruto:
2 982.99 USD (249 398 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 515.54 USD (128 749 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (165.42 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
511.81 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
85.36%
Carga máxima del depósito:
2.78%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
22 horas
Factor de Recuperación:
2.91
Transacciones Largas:
232 (68.64%)
Transacciones Cortas:
106 (31.36%)
Factor de Beneficio:
1.97
Beneficio Esperado:
4.34 USD
Beneficio medio:
11.47 USD
Pérdidas medias:
-19.43 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-341.39 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-341.39 USD (5)
Crecimiento al mes:
0.98%
Pronóstico anual:
11.86%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
504.83 USD (11.66%)
Reducción relativa:
De balance:
13.58% (504.83 USD)
De fondos:
14.81% (563.24 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD# 264
USDJPY# 10
GBPUSD# 10
AUDJPY# 9
EURUSD# 7
EURAUD# 5
GBPNZD# 5
AUDNZD# 4
GBPAUD# 4
GBPJPY# 4
CADJPY# 4
USDCHF# 3
EURNZD# 3
GBPCAD# 2
EURCAD# 2
EURJPY# 1
USDCAD# 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD# 1.2K
USDJPY# -53
GBPUSD# 26
AUDJPY# 13
EURUSD# 2
EURAUD# 19
GBPNZD# 210
AUDNZD# 22
GBPAUD# 44
GBPJPY# -12
CADJPY# 4
USDCHF# 11
EURNZD# -21
GBPCAD# -22
EURCAD# 11
EURJPY# 4
USDCAD# -16
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD# 111K
USDJPY# -1.7K
GBPUSD# 683
AUDJPY# -236
EURUSD# 290
EURAUD# 1.5K
GBPNZD# 11K
AUDNZD# 1.3K
GBPAUD# -717
GBPJPY# -353
CADJPY# -307
USDCHF# 200
EURNZD# -734
GBPCAD# -1.2K
EURCAD# 362
EURJPY# 170
USDCAD# -442
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +226.30 USD
Peor transacción: -143 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +165.42 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -341.39 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

心态第一 风控第二 技术第三
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Be Careful
30 USD al mes
54%
0
0
USD
3.9K
USD
16
0%
338
76%
85%
1.96
4.34
USD
15%
1:500
Copiar

