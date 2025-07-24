- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
169
盈利交易:
159 (94.08%)
亏损交易:
10 (5.92%)
最好交易:
146.60 USD
最差交易:
-66.04 USD
毛利:
3 054.73 USD (101 806 pips)
毛利亏损:
-400.72 USD (14 225 pips)
最大连续赢利:
62 (1 054.31 USD)
最大连续盈利:
1 054.31 USD (62)
夏普比率:
0.62
交易活动:
28.55%
最大入金加载:
1.88%
最近交易:
11 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
1 一天
采收率:
21.30
长期交易:
169 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
7.62
预期回报:
15.70 USD
平均利润:
19.21 USD
平均损失:
-40.07 USD
最大连续失误:
2 (-124.60 USD)
最大连续亏损:
-124.60 USD (2)
每月增长:
1.99%
年度预测:
24.19%
算法交易:
92%
结余跌幅:
绝对:
0.04 USD
最大值:
124.60 USD (2.02%)
相对跌幅:
结余:
2.03% (124.64 USD)
净值:
9.02% (579.64 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|76
|XAGUSD
|66
|GBPAUD
|10
|EURNZD
|9
|EURJPY
|5
|GBPJPY
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.3K
|XAGUSD
|1.1K
|GBPAUD
|140
|EURNZD
|67
|EURJPY
|39
|GBPJPY
|29
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|66K
|XAGUSD
|11K
|GBPAUD
|5.4K
|EURNZD
|2.9K
|EURJPY
|1.5K
|GBPJPY
|1.1K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +146.60 USD
最差交易: -66 USD
最大连续赢利: 62
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +1 054.31 USD
最大连续亏损: -124.60 USD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
51%
0
0
USD
USD
6.3K
USD
USD
32
92%
169
94%
29%
7.62
15.70
USD
USD
9%
1:500