SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Trading For Living MT5 Low Risk
Ova Annisa

Trading For Living MT5 Low Risk

Ova Annisa
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 35%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
113
Profit Trade:
107 (94.69%)
Loss Trade:
6 (5.31%)
Best Trade:
146.60 USD
Worst Trade:
-66.04 USD
Profitto lordo:
2 186.54 USD (70 925 pips)
Perdita lorda:
-261.76 USD (8 226 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (726.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
726.28 USD (32)
Indice di Sharpe:
0.64
Attività di trading:
28.82%
Massimo carico di deposito:
1.11%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
15.45
Long Trade:
113 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
8.35
Profitto previsto:
17.03 USD
Profitto medio:
20.43 USD
Perdita media:
-43.63 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-124.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-124.60 USD (2)
Crescita mensile:
3.91%
Previsione annuale:
49.69%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
124.60 USD (2.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.03% (124.64 USD)
Per equità:
9.02% (579.64 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 63
XAGUSD 50
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.1K
XAGUSD 839
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 54K
XAGUSD 8.4K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +146.60 USD
Worst Trade: -66 USD
Vincite massime consecutive: 32
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +726.28 USD
Massima perdita consecutiva: -124.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FinexBisnisSolusi-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-2
14.32 × 38
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.15 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 07:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.10 09:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 03:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 15:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.01 18:59
No swaps are charged on the signal account
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Trading For Living MT5 Low Risk
99USD al mese
35%
0
0
USD
6.2K
USD
20
92%
113
94%
29%
8.35
17.03
USD
9%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.