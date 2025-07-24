- Crescita
Trade:
113
Profit Trade:
107 (94.69%)
Loss Trade:
6 (5.31%)
Best Trade:
146.60 USD
Worst Trade:
-66.04 USD
Profitto lordo:
2 186.54 USD (70 925 pips)
Perdita lorda:
-261.76 USD (8 226 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (726.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
726.28 USD (32)
Indice di Sharpe:
0.64
Attività di trading:
28.82%
Massimo carico di deposito:
1.11%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
15.45
Long Trade:
113 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
8.35
Profitto previsto:
17.03 USD
Profitto medio:
20.43 USD
Perdita media:
-43.63 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-124.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-124.60 USD (2)
Crescita mensile:
3.91%
Previsione annuale:
49.69%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
124.60 USD (2.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.03% (124.64 USD)
Per equità:
9.02% (579.64 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|63
|XAGUSD
|50
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.1K
|XAGUSD
|839
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|54K
|XAGUSD
|8.4K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +146.60 USD
Worst Trade: -66 USD
Vincite massime consecutive: 32
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +726.28 USD
Massima perdita consecutiva: -124.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FinexBisnisSolusi-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|14.32 × 38
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
99USD al mese
35%
0
0
USD
USD
6.2K
USD
USD
20
92%
113
94%
29%
8.35
17.03
USD
USD
9%
1:500