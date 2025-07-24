- 자본
- 축소
트레이드:
169
이익 거래:
159 (94.08%)
손실 거래:
10 (5.92%)
최고의 거래:
146.60 USD
최악의 거래:
-66.04 USD
총 수익:
3 054.73 USD (101 806 pips)
총 손실:
-400.72 USD (14 225 pips)
연속 최대 이익:
62 (1 054.31 USD)
연속 최대 이익:
1 054.31 USD (62)
샤프 비율:
0.62
거래 활동:
23.93%
최대 입금량:
1.88%
최근 거래:
32 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
21.30
롱(주식매수):
169 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
7.62
기대수익:
15.70 USD
평균 이익:
19.21 USD
평균 손실:
-40.07 USD
연속 최대 손실:
2 (-124.60 USD)
연속 최대 손실:
-124.60 USD (2)
월별 성장률:
0.00%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
92%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.04 USD
최대한의:
124.60 USD (2.02%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.03% (124.64 USD)
자본금별:
9.02% (579.64 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|76
|XAGUSD
|66
|GBPAUD
|10
|EURNZD
|9
|EURJPY
|5
|GBPJPY
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.3K
|XAGUSD
|1.1K
|GBPAUD
|140
|EURNZD
|67
|EURJPY
|39
|GBPJPY
|29
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|66K
|XAGUSD
|11K
|GBPAUD
|5.4K
|EURNZD
|2.9K
|EURJPY
|1.5K
|GBPJPY
|1.1K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 99 USD
51%
0
0
USD
USD
6.3K
USD
USD
32
92%
169
94%
24%
7.62
15.70
USD
USD
9%
1:500