SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Trading For Living MT5 Low Risk
Ova Annisa

Trading For Living MT5 Low Risk

Ova Annisa
0 comentários
Confiabilidade
32 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 99 USD por mês
crescimento desde 2025 51%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
169
Negociações com lucro:
159 (94.08%)
Negociações com perda:
10 (5.92%)
Melhor negociação:
146.60 USD
Pior negociação:
-66.04 USD
Lucro bruto:
3 054.73 USD (101 806 pips)
Perda bruta:
-400.72 USD (14 225 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
62 (1 054.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 054.31 USD (62)
Índice de Sharpe:
0.62
Atividade de negociação:
28.55%
Depósito máximo carregado:
1.88%
Último negócio:
13 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
21.30
Negociações longas:
169 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
7.62
Valor esperado:
15.70 USD
Lucro médio:
19.21 USD
Perda média:
-40.07 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-124.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-124.60 USD (2)
Crescimento mensal:
1.99%
Previsão anual:
24.19%
Algotrading:
92%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.04 USD
Máximo:
124.60 USD (2.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.03% (124.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.02% (579.64 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 76
XAGUSD 66
GBPAUD 10
EURNZD 9
EURJPY 5
GBPJPY 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.3K
XAGUSD 1.1K
GBPAUD 140
EURNZD 67
EURJPY 39
GBPJPY 29
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 66K
XAGUSD 11K
GBPAUD 5.4K
EURNZD 2.9K
EURJPY 1.5K
GBPJPY 1.1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +146.60 USD
Pior negociação: -66 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 62
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +1 054.31 USD
Máxima perda consecutiva: -124.60 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FinexBisnisSolusi-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
22.00 × 1
Sem comentários
2025.12.18 10:03
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.12 16:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 13:32
No swaps are charged on the signal account
2025.12.10 11:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.27 06:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.10.30 10:47
No swaps are charged on the signal account
2025.10.09 17:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 21:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
