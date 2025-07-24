- Crescimento
Negociações:
169
Negociações com lucro:
159 (94.08%)
Negociações com perda:
10 (5.92%)
Melhor negociação:
146.60 USD
Pior negociação:
-66.04 USD
Lucro bruto:
3 054.73 USD (101 806 pips)
Perda bruta:
-400.72 USD (14 225 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
62 (1 054.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 054.31 USD (62)
Índice de Sharpe:
0.62
Atividade de negociação:
28.55%
Depósito máximo carregado:
1.88%
Último negócio:
13 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
21.30
Negociações longas:
169 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
7.62
Valor esperado:
15.70 USD
Lucro médio:
19.21 USD
Perda média:
-40.07 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-124.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-124.60 USD (2)
Crescimento mensal:
1.99%
Previsão anual:
24.19%
Algotrading:
92%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.04 USD
Máximo:
124.60 USD (2.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.03% (124.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.02% (579.64 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|76
|XAGUSD
|66
|GBPAUD
|10
|EURNZD
|9
|EURJPY
|5
|GBPJPY
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.3K
|XAGUSD
|1.1K
|GBPAUD
|140
|EURNZD
|67
|EURJPY
|39
|GBPJPY
|29
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|66K
|XAGUSD
|11K
|GBPAUD
|5.4K
|EURNZD
|2.9K
|EURJPY
|1.5K
|GBPJPY
|1.1K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FinexBisnisSolusi-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
Sem comentários
