Всего трейдов:
169
Прибыльных трейдов:
159 (94.08%)
Убыточных трейдов:
10 (5.92%)
Лучший трейд:
146.60 USD
Худший трейд:
-66.04 USD
Общая прибыль:
3 054.73 USD (101 806 pips)
Общий убыток:
-400.72 USD (14 225 pips)
Макс. серия выигрышей:
62 (1 054.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 054.31 USD (62)
Коэффициент Шарпа:
0.62
Торговая активность:
28.55%
Макс. загрузка депозита:
1.88%
Последний трейд:
10 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
21.30
Длинных трейдов:
169 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
7.62
Мат. ожидание:
15.70 USD
Средняя прибыль:
19.21 USD
Средний убыток:
-40.07 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-124.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-124.60 USD (2)
Прирост в месяц:
1.99%
Годовой прогноз:
24.19%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.04 USD
Максимальная:
124.60 USD (2.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.03% (124.64 USD)
По эквити:
9.02% (579.64 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|76
|XAGUSD
|66
|GBPAUD
|10
|EURNZD
|9
|EURJPY
|5
|GBPJPY
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.3K
|XAGUSD
|1.1K
|GBPAUD
|140
|EURNZD
|67
|EURJPY
|39
|GBPJPY
|29
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|66K
|XAGUSD
|11K
|GBPAUD
|5.4K
|EURNZD
|2.9K
|EURJPY
|1.5K
|GBPJPY
|1.1K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Лучший трейд: +146.60 USD
Худший трейд: -66 USD
Макс. серия выигрышей: 62
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +1 054.31 USD
Макс. убыток в серии: -124.60 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FinexBisnisSolusi-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
Нет отзывов
99 USD в месяц
51%
0
0
USD
USD
6.3K
USD
USD
32
92%
169
94%
29%
7.62
15.70
USD
USD
9%
1:500