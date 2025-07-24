СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Trading For Living MT5 Low Risk
Ova Annisa

Trading For Living MT5 Low Risk

Ova Annisa
0 отзывов
Надежность
32 недели
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2025 51%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
169
Прибыльных трейдов:
159 (94.08%)
Убыточных трейдов:
10 (5.92%)
Лучший трейд:
146.60 USD
Худший трейд:
-66.04 USD
Общая прибыль:
3 054.73 USD (101 806 pips)
Общий убыток:
-400.72 USD (14 225 pips)
Макс. серия выигрышей:
62 (1 054.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 054.31 USD (62)
Коэффициент Шарпа:
0.62
Торговая активность:
28.55%
Макс. загрузка депозита:
1.88%
Последний трейд:
10 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
21.30
Длинных трейдов:
169 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
7.62
Мат. ожидание:
15.70 USD
Средняя прибыль:
19.21 USD
Средний убыток:
-40.07 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-124.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-124.60 USD (2)
Прирост в месяц:
1.99%
Годовой прогноз:
24.19%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.04 USD
Максимальная:
124.60 USD (2.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.03% (124.64 USD)
По эквити:
9.02% (579.64 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 76
XAGUSD 66
GBPAUD 10
EURNZD 9
EURJPY 5
GBPJPY 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.3K
XAGUSD 1.1K
GBPAUD 140
EURNZD 67
EURJPY 39
GBPJPY 29
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 66K
XAGUSD 11K
GBPAUD 5.4K
EURNZD 2.9K
EURJPY 1.5K
GBPJPY 1.1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +146.60 USD
Худший трейд: -66 USD
Макс. серия выигрышей: 62
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +1 054.31 USD
Макс. убыток в серии: -124.60 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FinexBisnisSolusi-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
22.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.18 10:03
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.12 16:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 13:32
No swaps are charged on the signal account
2025.12.10 11:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.27 06:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.10.30 10:47
No swaps are charged on the signal account
2025.10.09 17:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 21:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Trading For Living MT5 Low Risk
99 USD в месяц
51%
0
0
USD
6.3K
USD
32
92%
169
94%
29%
7.62
15.70
USD
9%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.