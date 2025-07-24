- Incremento
Total de Trades:
169
Transacciones Rentables:
159 (94.08%)
Transacciones Irrentables:
10 (5.92%)
Mejor transacción:
146.60 USD
Peor transacción:
-66.04 USD
Beneficio Bruto:
3 054.73 USD (101 806 pips)
Pérdidas Brutas:
-400.72 USD (14 225 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
62 (1 054.31 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 054.31 USD (62)
Ratio de Sharpe:
0.62
Actividad comercial:
28.55%
Carga máxima del depósito:
1.88%
Último trade:
12 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
21.30
Transacciones Largas:
169 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
7.62
Beneficio Esperado:
15.70 USD
Beneficio medio:
19.21 USD
Pérdidas medias:
-40.07 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-124.60 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-124.60 USD (2)
Crecimiento al mes:
1.99%
Pronóstico anual:
24.19%
Trading algorítmico:
92%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.04 USD
Máxima:
124.60 USD (2.02%)
Reducción relativa:
De balance:
2.03% (124.64 USD)
De fondos:
9.02% (579.64 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|76
|XAGUSD
|66
|GBPAUD
|10
|EURNZD
|9
|EURJPY
|5
|GBPJPY
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1.3K
|XAGUSD
|1.1K
|GBPAUD
|140
|EURNZD
|67
|EURJPY
|39
|GBPJPY
|29
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|66K
|XAGUSD
|11K
|GBPAUD
|5.4K
|EURNZD
|2.9K
|EURJPY
|1.5K
|GBPJPY
|1.1K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Mejor transacción: +146.60 USD
Peor transacción: -66 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 62
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +1 054.31 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -124.60 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FinexBisnisSolusi-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
