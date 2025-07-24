SignaleKategorien
Trading For Living MT5 Low Risk
Ova Annisa

Trading For Living MT5 Low Risk

Ova Annisa
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
32 Wochen
0 / 0 USD
Für 99 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 51%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
169
Gewinntrades:
159 (94.08%)
Verlusttrades:
10 (5.92%)
Bester Trade:
146.60 USD
Schlechtester Trade:
-66.04 USD
Bruttoprofit:
3 054.73 USD (101 806 pips)
Bruttoverlust:
-400.72 USD (14 225 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
62 (1 054.31 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 054.31 USD (62)
Sharpe Ratio:
0.62
Trading-Aktivität:
28.55%
Max deposit load:
1.88%
Letzter Trade:
15 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
21.30
Long-Positionen:
169 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
7.62
Mathematische Gewinnerwartung:
15.70 USD
Durchschnittlicher Profit:
19.21 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-40.07 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-124.60 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-124.60 USD (2)
Wachstum pro Monat :
1.99%
Jahresprognose:
24.19%
Algo-Trading:
92%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.04 USD
Maximaler:
124.60 USD (2.02%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.03% (124.64 USD)
Kapital:
9.02% (579.64 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 76
XAGUSD 66
GBPAUD 10
EURNZD 9
EURJPY 5
GBPJPY 3
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.3K
XAGUSD 1.1K
GBPAUD 140
EURNZD 67
EURJPY 39
GBPJPY 29
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 66K
XAGUSD 11K
GBPAUD 5.4K
EURNZD 2.9K
EURJPY 1.5K
GBPJPY 1.1K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +146.60 USD
Schlechtester Trade: -66 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 62
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 054.31 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -124.60 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FinexBisnisSolusi-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
22.00 × 1
Keine Bewertungen
2025.12.18 10:03
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.15 07:57
2025.12.15 07:57
2025.12.12 16:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 13:32
No swaps are charged on the signal account
2025.12.10 11:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.07 19:11
2025.12.07 19:11
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
2025.12.02 09:03
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.27 06:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 08:13
2025.11.14 08:13
2025.10.30 10:47
No swaps are charged on the signal account
2025.10.09 17:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 21:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 09:01
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.