Trades insgesamt:
169
Gewinntrades:
159 (94.08%)
Verlusttrades:
10 (5.92%)
Bester Trade:
146.60 USD
Schlechtester Trade:
-66.04 USD
Bruttoprofit:
3 054.73 USD (101 806 pips)
Bruttoverlust:
-400.72 USD (14 225 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
62 (1 054.31 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 054.31 USD (62)
Sharpe Ratio:
0.62
Trading-Aktivität:
28.55%
Max deposit load:
1.88%
Letzter Trade:
15 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
21.30
Long-Positionen:
169 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
7.62
Mathematische Gewinnerwartung:
15.70 USD
Durchschnittlicher Profit:
19.21 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-40.07 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-124.60 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-124.60 USD (2)
Wachstum pro Monat :
1.99%
Jahresprognose:
24.19%
Algo-Trading:
92%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.04 USD
Maximaler:
124.60 USD (2.02%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.03% (124.64 USD)
Kapital:
9.02% (579.64 USD)
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|76
|XAGUSD
|66
|GBPAUD
|10
|EURNZD
|9
|EURJPY
|5
|GBPJPY
|3
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.3K
|XAGUSD
|1.1K
|GBPAUD
|140
|EURNZD
|67
|EURJPY
|39
|GBPJPY
|29
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|66K
|XAGUSD
|11K
|GBPAUD
|5.4K
|EURNZD
|2.9K
|EURJPY
|1.5K
|GBPJPY
|1.1K
Bester Trade: +146.60 USD
Schlechtester Trade: -66 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 62
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 054.31 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -124.60 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FinexBisnisSolusi-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
99 USD pro Monat
51%
0
0
USD
USD
6.3K
USD
USD
32
92%
169
94%
29%
7.62
15.70
USD
USD
9%
1:500