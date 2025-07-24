SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Trading For Living MT5 Low Risk
Ova Annisa

Trading For Living MT5 Low Risk

Ova Annisa
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 35%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
113
Kârla kapanan işlemler:
107 (94.69%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (5.31%)
En iyi işlem:
146.60 USD
En kötü işlem:
-66.04 USD
Brüt kâr:
2 186.54 USD (70 925 pips)
Brüt zarar:
-261.76 USD (8 226 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (726.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
726.28 USD (32)
Sharpe oranı:
0.64
Alım-satım etkinliği:
28.82%
Maks. mevduat yükü:
1.11%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
15.45
Alış işlemleri:
113 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
8.35
Beklenen getiri:
17.03 USD
Ortalama kâr:
20.43 USD
Ortalama zarar:
-43.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-124.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-124.60 USD (2)
Aylık büyüme:
3.91%
Yıllık tahmin:
49.69%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
124.60 USD (2.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.03% (124.64 USD)
Varlığa göre:
9.02% (579.64 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 63
XAGUSD 50
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.1K
XAGUSD 839
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 54K
XAGUSD 8.4K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +146.60 USD
En kötü işlem: -66 USD
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +726.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -124.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FinexBisnisSolusi-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-2
14.32 × 38
İnceleme yok
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.15 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 07:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.10 09:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 03:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 15:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.01 18:59
No swaps are charged on the signal account
