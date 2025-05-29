- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 390
盈利交易:
1 256 (52.55%)
亏损交易:
1 134 (47.45%)
最好交易:
809.10 USD
最差交易:
-659.90 USD
毛利:
178 220.94 USD (24 498 649 pips)
毛利亏损:
-156 544.89 USD (27 226 226 pips)
最大连续赢利:
14 (4 207.13 USD)
最大连续盈利:
4 207.13 USD (14)
夏普比率:
0.05
交易活动:
90.27%
最大入金加载:
12.48%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
44
平均持有时间:
4 小时
采收率:
1.93
长期交易:
1 235 (51.67%)
短期交易:
1 155 (48.33%)
利润因子:
1.14
预期回报:
9.07 USD
平均利润:
141.90 USD
平均损失:
-138.05 USD
最大连续失误:
14 (-3 132.52 USD)
最大连续亏损:
-3 132.52 USD (14)
每月增长:
0.92%
年度预测:
11.14%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 911.42 USD
最大值:
11 225.76 USD (21.66%)
相对跌幅:
结余:
35.95% (8 762.14 USD)
净值:
5.17% (1 215.55 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BRTBTC
|783
|BTCUSD
|564
|WTIBTC
|485
|BRTUSD
|310
|XAUBTC
|214
|WTIUSD
|21
|XAUUSD
|13
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BRTBTC
|4.9K
|BTCUSD
|-6.1K
|WTIBTC
|4.1K
|BRTUSD
|-6.1K
|XAUBTC
|26K
|WTIUSD
|-518
|XAUUSD
|-974
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BRTBTC
|25K
|BTCUSD
|-2.8M
|WTIBTC
|20K
|BRTUSD
|18K
|XAUBTC
|12K
|WTIUSD
|-2.6K
|XAUUSD
|-4.8K
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +809.10 USD
最差交易: -660 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +4 207.13 USD
最大连续亏损: -3 132.52 USD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
80%
0
0
USD
USD
17K
USD
USD
31
0%
2 390
52%
90%
1.13
9.07
USD
USD
36%
1:100