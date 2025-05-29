SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / THPX13D
Ai Jing Gao

THPX13D

Ai Jing Gao
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 144%
NCESC-Live
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 475
Profit Trade:
777 (52.67%)
Loss Trade:
698 (47.32%)
Best Trade:
809.10 USD
Worst Trade:
-659.90 USD
Profitto lordo:
130 535.66 USD (12 501 060 pips)
Perdita lorda:
-102 717.12 USD (11 527 344 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (4 207.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 207.13 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
90.24%
Massimo carico di deposito:
12.48%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
3.66
Long Trade:
751 (50.92%)
Short Trade:
724 (49.08%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
18.86 USD
Profitto medio:
168.00 USD
Perdita media:
-147.16 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-3 132.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 132.52 USD (14)
Crescita mensile:
-2.32%
Previsione annuale:
-28.18%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 911.42 USD
Massimale:
7 597.19 USD (29.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.72% (7 597.19 USD)
Per equità:
5.17% (1 215.55 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WTIBTC 485
BRTBTC 338
BTCUSD 260
XAUBTC 214
BRTUSD 144
WTIUSD 21
XAUUSD 13
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WTIBTC 4.1K
BRTBTC 828
BTCUSD 1.5K
XAUBTC 26K
BRTUSD -3.4K
WTIUSD -518
XAUUSD -974
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WTIBTC 20K
BRTBTC 3.6K
BTCUSD 941K
XAUBTC 12K
BRTUSD 3.4K
WTIUSD -2.6K
XAUUSD -4.8K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +809.10 USD
Worst Trade: -660 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +4 207.13 USD
Massima perdita consecutiva: -3 132.52 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NCESC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.23 × 22
NCESC-Live
5.39 × 337
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.08.12 12:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 12:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 11:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 22:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 21:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 20:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 18:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 16:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.04 13:58
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:1000
2025.07.30 20:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 19:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 13:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.18 10:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 09:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 08:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 09:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 08:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 07:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 06:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 05:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
THPX13D
50USD al mese
144%
0
0
USD
23K
USD
18
0%
1 475
52%
90%
1.27
18.86
USD
30%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.