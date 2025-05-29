- Crescita
Trade:
1 475
Profit Trade:
777 (52.67%)
Loss Trade:
698 (47.32%)
Best Trade:
809.10 USD
Worst Trade:
-659.90 USD
Profitto lordo:
130 535.66 USD (12 501 060 pips)
Perdita lorda:
-102 717.12 USD (11 527 344 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (4 207.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 207.13 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
90.24%
Massimo carico di deposito:
12.48%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
3.66
Long Trade:
751 (50.92%)
Short Trade:
724 (49.08%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
18.86 USD
Profitto medio:
168.00 USD
Perdita media:
-147.16 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-3 132.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 132.52 USD (14)
Crescita mensile:
-2.32%
Previsione annuale:
-28.18%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 911.42 USD
Massimale:
7 597.19 USD (29.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.72% (7 597.19 USD)
Per equità:
5.17% (1 215.55 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|WTIBTC
|485
|BRTBTC
|338
|BTCUSD
|260
|XAUBTC
|214
|BRTUSD
|144
|WTIUSD
|21
|XAUUSD
|13
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|WTIBTC
|4.1K
|BRTBTC
|828
|BTCUSD
|1.5K
|XAUBTC
|26K
|BRTUSD
|-3.4K
|WTIUSD
|-518
|XAUUSD
|-974
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|WTIBTC
|20K
|BRTBTC
|3.6K
|BTCUSD
|941K
|XAUBTC
|12K
|BRTUSD
|3.4K
|WTIUSD
|-2.6K
|XAUUSD
|-4.8K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
Best Trade: +809.10 USD
Worst Trade: -660 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +4 207.13 USD
Massima perdita consecutiva: -3 132.52 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NCESC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.23 × 22
|
NCESC-Live
|5.39 × 337
|
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
