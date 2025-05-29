- Прирост
Всего трейдов:
2 387
Прибыльных трейдов:
1 255 (52.57%)
Убыточных трейдов:
1 132 (47.42%)
Лучший трейд:
809.10 USD
Худший трейд:
-659.90 USD
Общая прибыль:
178 171.60 USD (24 498 368 pips)
Общий убыток:
-156 172.12 USD (27 042 519 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (4 207.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 207.13 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
90.27%
Макс. загрузка депозита:
12.48%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
51
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
1.96
Длинных трейдов:
1 235 (51.74%)
Коротких трейдов:
1 152 (48.26%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
9.22 USD
Средняя прибыль:
141.97 USD
Средний убыток:
-137.96 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-3 132.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 132.52 USD (14)
Прирост в месяц:
-0.21%
Годовой прогноз:
-2.59%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 911.42 USD
Максимальная:
11 225.76 USD (21.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.95% (8 762.14 USD)
По эквити:
5.17% (1 215.55 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BRTBTC
|782
|BTCUSD
|562
|WTIBTC
|485
|BRTUSD
|310
|XAUBTC
|214
|WTIUSD
|21
|XAUUSD
|13
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BRTBTC
|4.9K
|BTCUSD
|-5.7K
|WTIBTC
|4.1K
|BRTUSD
|-6.1K
|XAUBTC
|26K
|WTIUSD
|-518
|XAUUSD
|-974
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BRTBTC
|25K
|BTCUSD
|-2.6M
|WTIBTC
|20K
|BRTUSD
|18K
|XAUBTC
|12K
|WTIUSD
|-2.6K
|XAUUSD
|-4.8K
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
Лучший трейд: +809.10 USD
Худший трейд: -660 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +4 207.13 USD
Макс. убыток в серии: -3 132.52 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NCESC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.70 × 40
|
NCESC-Live
|4.30 × 1021
|
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
Нет отзывов
