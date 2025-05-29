СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / THPX13D
Ai Jing Gao

THPX13D

Ai Jing Gao
0 отзывов
Надежность
30 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 83%
NCESC-Live
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 387
Прибыльных трейдов:
1 255 (52.57%)
Убыточных трейдов:
1 132 (47.42%)
Лучший трейд:
809.10 USD
Худший трейд:
-659.90 USD
Общая прибыль:
178 171.60 USD (24 498 368 pips)
Общий убыток:
-156 172.12 USD (27 042 519 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (4 207.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 207.13 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
90.27%
Макс. загрузка депозита:
12.48%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
51
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
1.96
Длинных трейдов:
1 235 (51.74%)
Коротких трейдов:
1 152 (48.26%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
9.22 USD
Средняя прибыль:
141.97 USD
Средний убыток:
-137.96 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-3 132.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 132.52 USD (14)
Прирост в месяц:
-0.21%
Годовой прогноз:
-2.59%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 911.42 USD
Максимальная:
11 225.76 USD (21.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.95% (8 762.14 USD)
По эквити:
5.17% (1 215.55 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BRTBTC 782
BTCUSD 562
WTIBTC 485
BRTUSD 310
XAUBTC 214
WTIUSD 21
XAUUSD 13
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BRTBTC 4.9K
BTCUSD -5.7K
WTIBTC 4.1K
BRTUSD -6.1K
XAUBTC 26K
WTIUSD -518
XAUUSD -974
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BRTBTC 25K
BTCUSD -2.6M
WTIBTC 20K
BRTUSD 18K
XAUBTC 12K
WTIUSD -2.6K
XAUUSD -4.8K
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +809.10 USD
Худший трейд: -660 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +4 207.13 USD
Макс. убыток в серии: -3 132.52 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NCESC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
4.30 × 1021
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.11.19 15:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 11:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 08:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 01:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 15:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.16 21:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.16 16:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.16 10:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 12:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 06:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.18 01:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 21:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 20:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.10 15:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.10 09:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 12:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 12:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 11:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 22:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 21:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
THPX13D
50 USD в месяц
83%
0
0
USD
17K
USD
30
0%
2 387
52%
90%
1.14
9.22
USD
36%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.