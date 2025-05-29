SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / THPX13D
Ai Jing Gao

THPX13D

Ai Jing Gao
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
31 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 73%
NCESC-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 406
Gewinntrades:
1 262 (52.45%)
Verlusttrades:
1 144 (47.55%)
Bester Trade:
809.10 USD
Schlechtester Trade:
-659.90 USD
Bruttoprofit:
178 512.29 USD (24 530 336 pips)
Bruttoverlust:
-157 469.94 USD (27 411 374 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (4 207.13 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 207.13 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
90.27%
Max deposit load:
12.48%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
41
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
1.87
Long-Positionen:
1 243 (51.66%)
Short-Positionen:
1 163 (48.34%)
Profit-Faktor:
1.13
Mathematische Gewinnerwartung:
8.75 USD
Durchschnittlicher Profit:
141.45 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-137.65 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-3 132.52 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 132.52 USD (14)
Wachstum pro Monat :
-9.50%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 911.42 USD
Maximaler:
11 225.76 USD (21.66%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
35.95% (8 762.14 USD)
Kapital:
5.17% (1 215.55 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BRTBTC 792
BTCUSD 567
WTIBTC 485
BRTUSD 314
XAUBTC 214
WTIUSD 21
XAUUSD 13
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BRTBTC 4.9K
BTCUSD -6.4K
WTIBTC 4.1K
BRTUSD -6.4K
XAUBTC 26K
WTIUSD -518
XAUUSD -974
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BRTBTC 25K
BTCUSD -2.9M
WTIBTC 20K
BRTUSD 17K
XAUBTC 12K
WTIUSD -2.6K
XAUUSD -4.8K
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +809.10 USD
Schlechtester Trade: -660 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 207.13 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 132.52 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "NCESC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
3.66 × 1021
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Keine Bewertungen
2025.11.19 15:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 11:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 08:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 01:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 15:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.16 21:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.16 16:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.16 10:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 12:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 06:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.18 01:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 21:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 20:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.10 15:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.10 09:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 12:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 12:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 11:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 22:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 21:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.