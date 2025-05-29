- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
2 406
Gewinntrades:
1 262 (52.45%)
Verlusttrades:
1 144 (47.55%)
Bester Trade:
809.10 USD
Schlechtester Trade:
-659.90 USD
Bruttoprofit:
178 512.29 USD (24 530 336 pips)
Bruttoverlust:
-157 469.94 USD (27 411 374 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (4 207.13 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 207.13 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
90.27%
Max deposit load:
12.48%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
41
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
1.87
Long-Positionen:
1 243 (51.66%)
Short-Positionen:
1 163 (48.34%)
Profit-Faktor:
1.13
Mathematische Gewinnerwartung:
8.75 USD
Durchschnittlicher Profit:
141.45 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-137.65 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-3 132.52 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 132.52 USD (14)
Wachstum pro Monat :
-9.50%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 911.42 USD
Maximaler:
11 225.76 USD (21.66%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
35.95% (8 762.14 USD)
Kapital:
5.17% (1 215.55 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BRTBTC
|792
|BTCUSD
|567
|WTIBTC
|485
|BRTUSD
|314
|XAUBTC
|214
|WTIUSD
|21
|XAUUSD
|13
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BRTBTC
|4.9K
|BTCUSD
|-6.4K
|WTIBTC
|4.1K
|BRTUSD
|-6.4K
|XAUBTC
|26K
|WTIUSD
|-518
|XAUUSD
|-974
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BRTBTC
|25K
|BTCUSD
|-2.9M
|WTIBTC
|20K
|BRTUSD
|17K
|XAUBTC
|12K
|WTIUSD
|-2.6K
|XAUUSD
|-4.8K
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +809.10 USD
Schlechtester Trade: -660 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 207.13 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 132.52 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "NCESC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.70 × 40
|
NCESC-Live
|3.66 × 1021
|
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
50 USD pro Monat
73%
0
0
USD
USD
17K
USD
USD
31
0%
2 406
52%
90%
1.13
8.75
USD
USD
36%
1:100