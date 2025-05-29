SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / THPX13D
Ai Jing Gao

THPX13D

Ai Jing Gao
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 144%
NCESC-Live
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 475
Kârla kapanan işlemler:
777 (52.67%)
Zararla kapanan işlemler:
698 (47.32%)
En iyi işlem:
809.10 USD
En kötü işlem:
-659.90 USD
Brüt kâr:
130 535.66 USD (12 501 060 pips)
Brüt zarar:
-102 717.12 USD (11 527 344 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (4 207.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 207.13 USD (14)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
91.25%
Maks. mevduat yükü:
12.48%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
46
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
3.66
Alış işlemleri:
751 (50.92%)
Satış işlemleri:
724 (49.08%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
18.86 USD
Ortalama kâr:
168.00 USD
Ortalama zarar:
-147.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-3 132.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 132.52 USD (14)
Aylık büyüme:
-1.65%
Yıllık tahmin:
-20.07%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 911.42 USD
Maksimum:
7 597.19 USD (29.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.72% (7 597.19 USD)
Varlığa göre:
5.17% (1 215.55 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WTIBTC 485
BRTBTC 338
BTCUSD 260
XAUBTC 214
BRTUSD 144
WTIUSD 21
XAUUSD 13
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WTIBTC 4.1K
BRTBTC 828
BTCUSD 1.5K
XAUBTC 26K
BRTUSD -3.4K
WTIUSD -518
XAUUSD -974
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WTIBTC 20K
BRTBTC 3.6K
BTCUSD 941K
XAUBTC 12K
BRTUSD 3.4K
WTIUSD -2.6K
XAUUSD -4.8K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +809.10 USD
En kötü işlem: -660 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +4 207.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 132.52 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NCESC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.23 × 22
NCESC-Live
5.39 × 337
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.08.12 12:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 12:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 11:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 22:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 21:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 20:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 18:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 16:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.04 13:58
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:1000
2025.07.30 20:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 19:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 13:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.18 10:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 09:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 08:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 09:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 08:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 07:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 06:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 05:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
THPX13D
Ayda 50 USD
144%
0
0
USD
23K
USD
18
0%
1 475
52%
91%
1.27
18.86
USD
30%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.