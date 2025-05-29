- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 400
利益トレード:
1 262 (52.58%)
損失トレード:
1 138 (47.42%)
ベストトレード:
809.10 USD
最悪のトレード:
-659.90 USD
総利益:
178 512.29 USD (24 530 336 pips)
総損失:
-157 020.99 USD (27 317 560 pips)
最大連続の勝ち:
14 (4 207.13 USD)
最大連続利益:
4 207.13 USD (14)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
90.27%
最大入金額:
12.48%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
44
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
1.91
長いトレード:
1 242 (51.75%)
短いトレード:
1 158 (48.25%)
プロフィットファクター:
1.14
期待されたペイオフ:
8.95 USD
平均利益:
141.45 USD
平均損失:
-137.98 USD
最大連続の負け:
14 (-3 132.52 USD)
最大連続損失:
-3 132.52 USD (14)
月間成長:
-3.30%
年間予想:
-40.03%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 911.42 USD
最大の:
11 225.76 USD (21.66%)
比較ドローダウン:
残高による:
35.95% (8 762.14 USD)
エクイティによる:
5.17% (1 215.55 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BRTBTC
|787
|BTCUSD
|566
|WTIBTC
|485
|BRTUSD
|314
|XAUBTC
|214
|WTIUSD
|21
|XAUUSD
|13
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BRTBTC
|5.1K
|BTCUSD
|-6.2K
|WTIBTC
|4.1K
|BRTUSD
|-6.4K
|XAUBTC
|26K
|WTIUSD
|-518
|XAUUSD
|-974
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BRTBTC
|26K
|BTCUSD
|-2.9M
|WTIBTC
|20K
|BRTUSD
|17K
|XAUBTC
|12K
|WTIUSD
|-2.6K
|XAUUSD
|-4.8K
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +809.10 USD
最悪のトレード: -660 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +4 207.13 USD
最大連続損失: -3 132.52 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"NCESC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.70 × 40
|
NCESC-Live
|3.58 × 1021
|
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
78%
0
0
USD
USD
17K
USD
USD
31
0%
2 400
52%
90%
1.13
8.95
USD
USD
36%
1:100