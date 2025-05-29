SignauxSections
Ai Jing Gao

THPX13D

Ai Jing Gao
0 avis
Fiabilité
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 144%
NCESC-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 475
Bénéfice trades:
777 (52.67%)
Perte trades:
698 (47.32%)
Meilleure transaction:
809.10 USD
Pire transaction:
-659.90 USD
Bénéfice brut:
130 535.66 USD (12 501 060 pips)
Perte brute:
-102 717.12 USD (11 527 344 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (4 207.13 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 207.13 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
91.70%
Charge de dépôt maximale:
12.48%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
50
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
3.66
Longs trades:
751 (50.92%)
Courts trades:
724 (49.08%)
Facteur de profit:
1.27
Rendement attendu:
18.86 USD
Bénéfice moyen:
168.00 USD
Perte moyenne:
-147.16 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-3 132.52 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 132.52 USD (14)
Croissance mensuelle:
-0.32%
Prévision annuelle:
-3.89%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 911.42 USD
Maximal:
7 597.19 USD (29.72%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
29.72% (7 597.19 USD)
Par fonds propres:
5.17% (1 215.55 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WTIBTC 485
BRTBTC 338
BTCUSD 260
XAUBTC 214
BRTUSD 144
WTIUSD 21
XAUUSD 13
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WTIBTC 4.1K
BRTBTC 828
BTCUSD 1.5K
XAUBTC 26K
BRTUSD -3.4K
WTIUSD -518
XAUUSD -974
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WTIBTC 20K
BRTBTC 3.6K
BTCUSD 941K
XAUBTC 12K
BRTUSD 3.4K
WTIUSD -2.6K
XAUUSD -4.8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +809.10 USD
Pire transaction: -660 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +4 207.13 USD
Perte consécutive maximale: -3 132.52 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NCESC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.23 × 22
NCESC-Live
5.44 × 334
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Aucun avis
2025.08.12 12:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 12:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 11:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 22:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 21:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 20:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 18:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 16:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.04 13:58
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:1000
2025.07.30 20:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 19:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 13:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.18 10:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 09:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 08:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 09:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 08:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 07:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 06:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 05:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.