- 자본
- 축소
트레이드:
2 470
이익 거래:
1 301 (52.67%)
손실 거래:
1 169 (47.33%)
최고의 거래:
809.10 USD
최악의 거래:
-659.90 USD
총 수익:
184 036.13 USD (25 279 394 pips)
총 손실:
-161 140.94 USD (27 789 636 pips)
연속 최대 이익:
14 (4 207.13 USD)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
90.27%
최대 입금량:
12.48%
최근 거래:
3 분 전
주별 거래 수:
58
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
2.04
롱(주식매수):
1 271 (51.46%)
숏(주식차입매도):
1 199 (48.54%)
수익 요인:
1.14
기대수익:
9.27 USD
평균 이익:
141.46 USD
평균 손실:
-137.85 USD
연속 최대 손실:
14 (-3 132.52 USD)
월별 성장률:
-6.37%
연간 예측:
-77.24%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 911.42 USD
최대한의:
11 225.76 USD (21.66%)
상대적 삭감:
잔고별:
35.95% (8 762.14 USD)
자본금별:
5.17% (1 215.55 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BRTBTC
|817
|BTCUSD
|580
|WTIBTC
|485
|BRTUSD
|329
|XAUBTC
|225
|WTIUSD
|21
|XAUUSD
|13
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BRTBTC
|5.3K
|BTCUSD
|-5.7K
|WTIBTC
|4.1K
|BRTUSD
|-7K
|XAUBTC
|28K
|WTIUSD
|-518
|XAUUSD
|-974
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BRTBTC
|27K
|BTCUSD
|-2.6M
|WTIBTC
|20K
|BRTUSD
|16K
|XAUBTC
|13K
|WTIUSD
|-2.6K
|XAUUSD
|-4.8K
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +809.10 USD
최악의 거래: -660 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +4 207.13 USD
연속 최대 손실: -3 132.52 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "NCESC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
