Ai Jing Gao

THPX13D


0 리뷰
안정성
32
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 93%
NCESC-Live
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 470
이익 거래:
1 301 (52.67%)
손실 거래:
1 169 (47.33%)
최고의 거래:
809.10 USD
최악의 거래:
-659.90 USD
총 수익:
184 036.13 USD (25 279 394 pips)
총 손실:
-161 140.94 USD (27 789 636 pips)
연속 최대 이익:
14 (4 207.13 USD)
연속 최대 이익:
4 207.13 USD (14)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
90.27%
최대 입금량:
12.48%
최근 거래:
3 분 전
주별 거래 수:
58
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
2.04
롱(주식매수):
1 271 (51.46%)
숏(주식차입매도):
1 199 (48.54%)
수익 요인:
1.14
기대수익:
9.27 USD
평균 이익:
141.46 USD
평균 손실:
-137.85 USD
연속 최대 손실:
14 (-3 132.52 USD)
연속 최대 손실:
-3 132.52 USD (14)
월별 성장률:
-6.37%
연간 예측:
-77.24%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 911.42 USD
최대한의:
11 225.76 USD (21.66%)
상대적 삭감:
잔고별:
35.95% (8 762.14 USD)
자본금별:
5.17% (1 215.55 USD)

배포

심볼 Sell Buy
BRTBTC 817
BTCUSD 580
WTIBTC 485
BRTUSD 329
XAUBTC 225
WTIUSD 21
XAUUSD 13
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
BRTBTC 5.3K
BTCUSD -5.7K
WTIBTC 4.1K
BRTUSD -7K
XAUBTC 28K
WTIUSD -518
XAUUSD -974
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
BRTBTC 27K
BTCUSD -2.6M
WTIBTC 20K
BRTUSD 16K
XAUBTC 13K
WTIUSD -2.6K
XAUUSD -4.8K
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +809.10 USD
최악의 거래: -660 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +4 207.13 USD
연속 최대 손실: -3 132.52 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "NCESC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 5
Weltrade-Real
0.00 × 14
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
3.58 × 1021
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
2025.11.19 15:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 11:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 08:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 01:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 15:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.16 21:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.16 16:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.16 10:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 12:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 06:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.18 01:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 21:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 20:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.10 15:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.10 09:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 12:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 12:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 11:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 22:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 21:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
